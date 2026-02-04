Die Agrargenossenschaft Fenaco hat sich mit den Gewerkschaften und der Personalkommission auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Ab dem 1. März steht rund 6000 Beschäftigten unter anderem ein höherer Mindestlohn zu.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Fenaco und der Gewerkschaften Syna sowie Unia vom Mittwoch hervor. Der Mindestlohn steigt demnach um 100 Franken auf 4100 Franken, ausserdem werde der Einstiegslohn nach Lehrabschluss auf 4250 (EBA) respektive 4350 Franken (EFZ) angehoben.

Weiter werde der Mutterschaftsurlaub auf 18 Wochen, der Adoptionsurlaub auf drei Wochen verlängert. Die Anzahl der bezahlten Feiertage steigt laut der Mitteilung von zehn auf elf Tage. Für Mitarbeitende ab 50 Jahren mit mindestens zehn Dienstjahren gelte neu eine Kündigungsfrist von fünf Monaten.

Die Fenaco beschäftigt rund 11'000 Arbeitnehmende, die in der Lebensmittelproduktion, im Detailhandel sowie im Energie- und Agrarsektor arbeiten. Knapp 6000 von ihnen unterstehen dem Gesamtarbeitsvertrag.