Kommt es zur Amtsenthebung? Thurgauer Kirchgemeinde will AfD-Pfarrer rasch loswerden

Der reformierte Pfarrer von Diessenhofen TG postete auf Facebook Meinungen aus dem äussersten rechten Spektrum. Zwar verlässt er im Dezember so oder so seinen Posten. Doch die Kirchgemeinde will nun noch schneller handeln.

Publiziert: 14:04 Uhr | Aktualisiert: 14:22 Uhr