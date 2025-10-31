DE
FR
Abonnieren

Kommission macht Rückzieher
Doch kein Straftatbestand für Cybermobbing

Die Nationalratskommission lehnt einen eigenen Straftatbestand für Cybermobbing ab. Sie macht damit einen Rückzieher von einem früheren Beschluss. Die Mehrheit sieht keinen Bedarf für eine neue Norm, da das geltende Recht die Handlungen bereits abdecke.
Publiziert: vor 45 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Foto: shutterstock

Darum gehts

  • Nationalratskommission lehnt eigenen Straftatbestand für Cybermobbing ab
  • Arbeiten zur Einführung einer Strafnorm zum Cybergrooming werden fortgesetzt
  • Petition mit 60'000 Unterschriften fordert Einschränkung von Social Media für Minderjährige
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Cybermobbing soll nicht als eigener Straftatbestand gelten. Dieser Meinung ist die zuständige Nationalratskommission. Sie macht damit einen Rückzieher.

Vor fast zwei Jahren hatten die beiden Räte übereinstimmend beschlossen, einen neuen Straftatbestand gegen Belästigung im Internet zu schaffen. Dieser würde wiederholtes Demütigen, Schikanieren, Bedrohen oder Belästigen einer Person im Cyberraum unter Strafandrohung stellen. Angestossen hatte die Idee SP-Nationalrätin Gabriela Suter (AG) mit einer parlamentarischen Initiative.

Kein Bedarf

Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-N) entschied im Sommer mit knapper Mehrheit, ihre Arbeiten an der Umsetzung weiterzuführen und einen Vorentwurf zur Strafbarkeit von Cybermobbing auszuarbeiten. Gut drei Monate später sieht es anders aus: Mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung beantragt die Kommission ihrem Rat nun, das Geschäft abzuschreiben, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.

Mehr zum Thema Cybermobbing
Berner Schule hat Handys verbannt – sogar Kinder sind happy!
Reportage
Vorbild für ganze Schweiz?
Berner Schule verbannt Handys – Schüler freuts
Eltern fordern Social-Media-Altersgrenze
Petition fordert Altersgrenze
Tiktok & Co. sollen erst ab 16 erlaubt sein
Kommt bald ein Handyverbot an Schweizer Schulen?
Thema in mehreren Kantonen
Kommt bald ein Handyverbot an Schweizer Schulen?
Aargauer Schüler dürfen nicht mehr ans Handy
Regierung verhängt Verbot
Aargauer Schüler dürfen nicht mehr ans Handy

Die Mehrheit finde, dass kein Bedarf für eine neue Norm bestehe, da das geltende Recht die Handlungen bereits umfassend abdecke.

Fortgesetzt werden sollen dagegen die Arbeiten zur Einführung einer Strafnorm zum Cybergrooming. Dabei bauen Erwachsene über das Internet gezielt ein Vertrauensverhältnis zu Minderjährigen auf und versuchen auf manipulative Weise, mit ihnen Gespräche mit sexuellen Inhalten zu führen oder sie in sexuelle Handlungen einzubeziehen.

Verbot für unter 16-Jährige wird geprüft

Mitte September hatte der gemeinnützige Verein NextGen4Impact dem Bundesrat eine Petition mit 60'000 Unterschriften übergeben, wonach Social-Media-Plattformen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mehr zugänglich sein sollen. Damit sollen Kinder vor Sucht, Cybermobbing und kommerzieller Manipulation geschützt werden.

Der Bundesrat hatte im Februar angekündigt, in einem Bericht prüfen zu wollen, ob ein Verbot oder eine Einschränkung von Social Media für unter 16-Jährige sinnvoll ist.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen