Viola Amherd tritt überraschend aus Bundesrat zurück

Das ist eine faustdicke Überraschung: Mitte-Bundesrätin Viola Amherd (62) kündigt ihren Rücktritt an. Die amtierende Verteidigungsministerin hört damit bereits nach sechs Jahren in der Landesregierung auf.

Knall in Bern – Verteidigungsministerin kündigt Rückzug an

1/5 Mitte-Bundesrätin Viola Amherd (62) vor wenigen Tagen bei einem Auftritt im Parlament. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bundesrätin Viola Amherd kündigt überraschend Rücktritt an

Amherd war bis 2024 Bundespräsidentin und einziges Mitte-Mitglied im Bundesrat

61-jährige Walliserin gehörte dem Gremium seit Anfang 2019 an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

vor 1 Minute vor 1 Minute So sieht Amherds Rücktrittschreiben aus Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 2 Minuten vor 2 Minuten «Viele Arbeitnehmerinnen gehen früher in Rente» Auch viele Arbeitnehmerinnen gehen früher in Rente, sagt Amherd.«Nicht nur Bundesräte.» Sie freue sich auf etwas Ruhe und Erholung, sie gebe jetzt ein Mandat ab, wolle nicht sofort ein neues. Damit ist die Medienkonferenz beendet. vor 5 Minuten vor 5 Minuten Pfister dankt Amherd: «Grosser Respekt» «Die Mitte dankt Viola Amherd für den unermüdlichen Einsatz, den grossen Gestaltungswillen und das hohe Verantwortungsbewusstsein, mit dem sie als Bundespräsidentin die Schweiz repräsentiert und sich als Bundesrätin und Vorsteherin des VBS für die Interessen der Bevölkerung eingesetzt hat», lässt sich Parteipräsident Gerhard Pfister in einer Medienmitteilung zitieren «Dafür gebührt ihr grosser Respekt und Dankbarkeit.» Die Partei habe einen klaren Anspruch auf einen Bundesratssitz, vor 6 Minuten vor 6 Minuten Ersatzwahl am 12. März Die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers von Amherd dürfte am Mittwoch 12. März stattfinden. Das Parteipräsidium und der Fraktionsvorstand der Mitte informieren am nächsten Montag über das Nominationsverfahren vor 8 Minuten vor 8 Minuten Pfister «kurz vor der Öffentlichkeit» informiert Sie habe ihr Präsidialjahr «bis zum letzten Tag» mit Arbeit füllen wollen, antwortet sie zum Zeitpunkt des Rücktritts. Den Parteipräsidenten Pfister habe sie «kurz vor der Öffentlichkeit» informiert vor 9 Minuten vor 9 Minuten Rennt sie von Problemen weg? Amherd wird gefragt, ob sie von Problemen wegrennt. «Böse Zungen muss man reden lassen», sagt sie und erinnert daran, dass sie – anders als andere – nicht das Verteidigungsdepartement verlassen habe. Sie habe Lösungen suchen wollen. vor 10 Minuten vor 10 Minuten FDP dankt Amherd Die ersten Reaktionen aus der Politik folgen sogleich. Die FDP dankt Amherd «für ihren langjährigen, engagierten Einsatz zugunsten des Landes». Ihre Nachfolge im Verteidigungsdepartement müsse wiederherstellen, was in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen sei, so die FDP. Sie fordert: «Die Verteidigungsfähigkeit der Armee und der zuverlässige Schutz der Schweiz.» Der Sitz der Mitte-Partei im Bundesrat sei unbestritten. Die Freisinnigen erwarten eine Auswahl an Kandidierenden. vor 10 Minuten vor 10 Minuten Möchten sie keinen Bundesrat Pfister? Mitte-Präsident Gerhard Pfister tritt erst im Sommer zurück, Bundesrätin Amherd schon früher. Eine Journalistin fragt, ob sie keinen Bundesrat Pfister möchte. Amherd sagt nochmals sie sei «wunschlos glücklich» – hoffe aber auf jemanden aus der Mitte-Partei. Jede Partei habe auch ein Vizepräsidium, dass eine Partei über eine zeitlang führen könne. vor 12 Minuten vor 12 Minuten Nachfolger? «Wunschlos glücklich» Amherd wird gefragt, nach einem Favoriten als Nachfolger. Sie sei «wunschlos glücklich», antwortet sie kurz. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Was ist ihr gelungen? Amherd wird gefragt, was ihr gelungen ist. Sie habe eine Liste gemacht «mehrheitlich mit den positiven Dingen, die Niederlagen finden sie heraus», sagt sie lachend. Amherd erwähnt unter anderem die Erhöhung des Budgets für die Armee, aber auch die Schaffung des Staatssekretariat für Sicherheitspolitik. Sie trete mit einem Gefühl der grossen Dankbarkeit zurück. Weitere Einträge laden

Mitte-Frau Viola Amherd hat überraschend ihren Rücktritt aus dem Bundesrat angekündigt. Die 62-jährige Walliserin, die dem Gremium seit Anfang 2019 angehört und dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vorsteht, will ihr Amt auf Ende März hin niederlegen. Dies sagte sie am Mittwochnachmittag überraschend an einer Pressekonferenz in Bern. Angekündigt worden war der Termin wegen einer Vorlage zur Dienstpflicht. Amherd referierte denn auch zuerst seelenruhig über dieses Geschäft. Bis sie die Bombe platzen liess.

Viola Amherd ist Juristin und ehemalige Stadtpräsidentin von Brig. Vor ihrer Wahl in den Bundesrat, wo sie das einzige Mitglied der Mitte ist, gehörte sie während Jahren dem Nationalrat an. In die Landesregierung war sie noch als Mitglied der damaligen CVP gewählt worden.

Die Rücktrittsankündigung Amherds ist eine faustdicke Überraschung, auch wenn es in letzter Zeit immer wieder Gerüchte gab. Zuletzt hatte die SVP Amherd am Samstag zum Rücktritt aufgefordert. Auch Amherds engste Beraterin, Brigitte Hauser-Süess, war Ende Dezember in den Ruhestand getreten.

+++ Folgt mehr +++