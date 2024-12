1/4 Viola Amherd traf Emmanuel Macron beim WEF in Paris ... Foto: keystone-sda.ch

Bundespräsidentin Viola Amherd (62) fehlt bei den Feierlichkeiten in Paris und verpasst die Gelegenheit, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zu treffen – von Gastgeber Emmanuel Macron (46) über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump (78) bis zu ihrer EU-Weggefährtin Ursula von der Leyen (66).

«Eine Teilnahme von Bundespräsidentin Viola Amherd ist aufgrund von Terminzwängen leider nicht möglich», teilt das VBS mit. Das sei aber nicht als Desinteresse an der bekanntesten Kathedrale Frankreichs zu verstehen. «Bundespräsidentin Amherd würdigt die enorme Arbeit, die beim Wiederaufbau dieses Meisterwerks geleistet wurde. Dieses ausserordentliche Engagement ehrt die Erinnerung an die vergangene Arbeit und bietet gleichzeitig ein starkes Symbol für die Zukunft», betont das VBS. Die Einladung der Franzosen ging ausschliesslich an Staats- und Regierungschefs: «Es war daher nicht möglich, die Vertretung der Schweiz an ein anderes Mitglied des Bundesrates zu delegieren.»

Einmal mehr zeigt sich bei Amherd ein anderes Verständnis von Amtsführung als bei ihrem Vorgänger als Bundespräsident, Alain Berset (52). Während Berset viele Glamour-Termine wahrnahm, aber nie nach Brüssel flog, konzentriert sich Amherd auf die Termine in der Session nächste Woche und das EU-Finale die Woche darauf. Stand jetzt fliegt sie am 16. und 17. Dezember nach Lissabon – und am Samstag vor Weihnachten, dem 21. Dezember, dürfte sie EU-Chefin Ursula von der Leyen in Bern empfangen.