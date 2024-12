Vom Brand bis zur Wiedereröffnung Die Meilensteine der Notre-Dame-Renovierung

Nach fünfeinhalb Jahren Renovierung wird die Pariser Kathedrale Notre-Dame am Wochenende wiedereröffnet. In dieser Zeit gab es jede Menge zu tun. Dank massiver Spenden und intensiver Restaurierungsarbeiten erstrahlt die weltberühmte Kirche nun in neuem Glanz.