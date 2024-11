Verletzt der Bundesrat am Mittwoch die Schweizer Neutralität? Verteidigungsministerin Viola Amherd soll eine als «geheim» klassifizierte Informationsnotiz in die Regierung einbringen und wolle so die Teilnahme der Armee an einer Nato-Bündnisfallübung absegnen lassen.

Schon heute arbeiten die Schweiz, mit Verteidigungsministerin Viola Amherd, und die Nato, mit Generalsekretär Mark Rutte, zusammen.

Auf einen Blick Amherd will Schweizer Offiziere an Nato-Übung teilnehmen lassen

Geheime Notiz vor Bundesratssitzung übergeben, Teilnahme politisch umstritten

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Es wäre ein Affront gegenüber dem Parlament und dürfte gleichzeitig die Schweizer Neutralität mehr als nur ritzen. Schritt für Schritt rückt Verteidigungsministerin Viola Amherd (62) näher an die Nato. Der geplante Beitritt zum europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield ist nur ein Beispiel. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit sei, begründete Amherd.

Nun aber wolle Amherd noch einen Schritt weitergehen. Wie die «Plattform J» berichtet, habe ihr Verteidigungsdepartement VBS vor der Sitzung vom Mittwoch eine als geheim gekennzeichnete Informationsnotiz an die Bundesratsmitglieder übergeben – persönlich und gegen Unterschrift. Demnach wolle Amherd offenbar die Teilnahme von Offizieren der Schweizer Armee an einer reinen Nato-Bündnisfallübung durch den Gesamtbundesrat abstützen lassen.

VBS wollte Teilnahme explizit nicht ausschliessen

In verantwortlichen Armeekreisen soll wegen der geplanten Übungsteilnahme die Nervosität derzeit hoch sein. Man scheine sich im Klaren darüber, dass man bezüglich Nato-Kooperation weiter geht, als dies bisher gegenüber Parlament und Öffentlichkeit erklärt wurde. Das Thema ist politisch umstritten und neutralitätspolitisch hochbrisant. Der Nationalrat stimmte im Sommer sogar dafür, die Teilnahme an sogenannten Artikel-5-Übungen zu verbieten. Im September aber wollte der Ständerat dann doch nicht folgen.

Amherd selber hatte im Sommer noch versichert, dass Nato-Bündnisfallübungen für die neutrale Schweiz kein Thema seien: «Ich will klar festhalten: Die Schweiz will sich nicht an der Bündnisverteidigung der Nato beteiligen, wir üben nicht die Verteidigung der Nato-Aussengrenzen», hatte sie damals erklärt. Die Nato-Staaten würden dies von der Schweiz auch nicht erwarten. Gleichzeitig wollte das Verteidigungsdepartement die Teilnahme an Artikel-5-Übungen bisher explizit nicht ausschliessen.

Wie die «Plattform J» weiter schreibt, soll es um eine Stabs-Übung gehen, also keine Volltruppen-Übung. Sie finde im Rahmen der «NATO Crisis Management Exercise» statt. Solche Übungen, auch mit Schweizer Beteiligung, finden seit Jahren statt. Seit dem Ukraine-Krieg rücken dabei aber militärische Bündnisfall-Übungen in den Mittelpunkt, also gemeinsame Verteidigungsübungen gegen ein attackierendes Russland.

Gegenüber Blick will das Verteidigungsdepartement das Thema weder bestätigen noch dementieren. «Wir äussern uns nicht dazu», sagt ein Sprecher.