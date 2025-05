Heute finden in Genf Gespräche zwischen Finanzministerin Karin Keller-Sutter, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und US-Finanzminister Scott Bessent statt. Am Nachmittag informiert Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter über das Treffen.

vor 23 Minuten vor 23 Minuten Bald herrscht Klarheit Bald treten Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin vor die Medien. Ist es Ihnen gelungen, der Lösung im Zollstreit mit den USA einen Schritt näher zu kommen? Im Vorfeld klang die Bundespräsidentin äusserst positiv. Die Anfrage für ein Treffen kam vom US-Finanzminister Scott Bessent. Gegenüber «SRF» sprach sie deshalb von einem Zeichen des US-Engagements. Hoffnung gibt auch die gestern getroffene Handelsvereinbarung zwischen Grossbritannien und den USA. Gilt dieses Abkommen jetzt als Vorlage für die Schweiz? Gleich wissen wir mehr. Ende des Livetickers

Die Schweizer Diplomatie lief in den vergangenen Wochen auf Hochtouren. Nach der Schocknachricht, dass US-Präsident Donald Trump (78) weltweit Importzölle verhängt, reisten Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) in die USA. Dort trafen sie unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent (63) zu Gesprächen. Währenddessen befand sich Aussenminister Ignazio Cassis (64) in China.

Inzwischen zeigt sich ein Hoffnungsschimmer: Am Donnerstag reiste der amerikanische Finanzminister in die Schweiz – seine erste offizielle Europareise. Die grosse Frage: Was haben Keller-Sutter und Parmelin erreicht? Die beiden informieren ab 16 Uhr. Blick überträgt die Medienkonferenz live.

Die Gespräche zwischen Bessent und Keller-Sutter führten bisher bereits zu positiven Ergebnissen. Die Finanzministerin erreichte, dass die Schweiz zu einer Gruppe von 17 Ländern gehört, mit denen die USA eine rasche Lösung finden will. Von den ursprünglich verkündeten 31 Prozent Zöllen zahlt die Schweiz derzeit 10 Prozent. Das gilt aber nur innerhalb einer 90-Tage-Frist.

Ebenfalls geplant: Gespräche mit China

Ein Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng (79) im internationalen Genf stand ebenfalls auf der heutigen Agenda der Bundesratsdelegation. Dabei geht es wohl vor allem um diplomatische Vermittlungen zwischen den Handelsmächten China und USA. Bereits am Donnerstag bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage: «Bei ihren jüngsten Kontakten in Washington und Peking hat die Schweiz den amerikanischen und chinesischen Behörden ihre Bereitschaft signalisiert, ein Treffen zwischen beiden Parteien in Genf zu organisieren.»

Am Wochenende werden in Genf Gespräche zwischen Scott Bessent und He Lifeng stattfinden. Zwischen den beiden Ländern eskalierte der Zollstreit zunehmend. Anfang April verhängte Trump Zusatzzölle von 145 Prozent auf chinesische Importwaren. Peking reagierte 125 Prozent Strafzöllen. Nach ersten Gesprächen mit der Schweiz heute, wird sich die US-Delegation dann über das Wochenende erstmals seit der Eskalation mit China zu Gesprächen treffen. Am Freitag meldete US-Präsident Donald Trump, dass er sich auch Zölle über 80 Prozent für China vorstellen könnte.