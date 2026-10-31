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Karin Keller-Sutter in der SRF Arena
«Im schlimmsten Fall haben wir zwei Steuersysteme»

Karin Keller-Sutter in der SRF Arena: «Im schlimmsten Fall haben wir zwei Steuersysteme».
Publiziert: vor 4 Minuten
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