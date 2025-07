Jans will elektronische Fussfesseln für Gewalttäter

1/8 Dieses Jahr wurden bereits 15 Femizide verübt. Foto: Keystone

Darum gehts Beat Jans will Femizide mit elektronischem Monitoring und Alarmsystem bekämpfen

Spanien dient als Vorbild für GPS-Überwachung zum Schutz von Frauen

15 Femizide und 8 versuchte Femizide in der Schweiz dieses Jahr

In diesem Jahr wurden in der Schweiz bereits 15 Femizide und 8 versuchte Femizide verzeichnet. Die gezielten Angriffe auf Frauen – allein aus dem Grund, dass sie Frauen sind – nehmen jährlich zu. Linke politische Kreise fordern deshalb seit langem effektivere Schutzmechanismen. Jetzt will Justizminister Beat Jans (60, SP) härter durchgreifen.

Ein elektronisches Monitoring und ein Alarmsystem mit Fussfesseln für Täter sind für Jans praktikable Mittel im Kampf gegen Gewalt an Frauen. «Derzeit laufen in mehreren Kantonen Versuche dazu», sagte der Bundesrat in einem Interview mit «CH Media».

Vorbild Spanien

Zum Zeitpunkt des Gesprächs befindet sich Jans im Flugzeug von Madrid nach Bern. Die Idee für das Fussfessel-System hat er sich von Spanien abgeschaut – einem Land, das als Vorreiter im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt gilt. Dort habe man mit GPS-Überwachung ein wirksames Instrument gefunden, um Frauen besser zu schützen, ist der SP-Bundesrat überzeugt.

In rund zehn Kantonen laufen derzeit bereits Versuche mit der elektronischen Fussfessel. Nur eine der Massnahmen, um einem der grössten sicherheitspolitischen Risiken in der Schweiz zu begegnen. «Wenn ich sehe, wie stark die Zahlen bei uns ansteigen, müssen wir jetzt unbedingt vorwärtsmachen», sagt Jans zu «CH Media».

Bereits 2022 entschied der Bundesrat, dass bei Rayon- oder Kontaktverboten dem Täter ein elektronisches Armband oder eine elektronische Fussfessel angelegt werden können. Damit wird deren Aufenthaltsort mit GPS fortlaufend aufgezeichnet.