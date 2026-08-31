Showdown zur Lex UBS: Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) erklärt, wie sie die UBS regulieren will. Setzt sich Finanzministerin Keller-Sutter durch oder doch eine mildere Variante? Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesrat verlangt von UBS 23 Milliarden Franken mehr Eigenkapital ab 2026

UBS-CEO Ermotti warnt vor Wettbewerbsnachteilen durch strengere Kapitalvorgaben

Aktuell 60 Prozent Eigenkapitalquote bei Auslandstöchtern, künftig bis zu 100 Prozent

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

So wollen die Ständeräte die UBS regulieren Um 17.15 Uhr äussert sie die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) dazu, welche Regeln in Zukunft für die UBS gelten sollen. Der Entscheid wurde schon zwei Mal vertagt und wird mit Spannung erwartet. Blick berichtet live. Ende des Livetickers





Nach dem Untergang der Credit Suisse 2023 waren sich alle einig: Ein solches Debakel darf nicht noch mal passieren. Politiker von links bis rechts forderten – wie bereits nach 2008 – eine strengere Bankenregulierung und insbesondere höhere Eigenkapital-Vorgaben.

Nun will der Bundesrat mit einem Massnahmenpaket verhindern, dass es zu einer erneuten Banken-Schieflage kommt. Finanzministerin Karin Keller Sutter (62) fordert von der UBS, künftig 23 Milliarden Franken mehr Eigenkapital zu halten. Bei den Auslandstöchtern fordert der Bundesrat eine Quote von 100 Prozent. Diese liegt heute bei 60 Prozent.

UBS-CEO Sergio Ermotti (66) kämpft mit Vehemenz gegen die neue Regulierung. Er befürchtet Einbussen in der Wettbewerbsfähigkeit und im Geschäft seiner Bank.

Ab 17.15 Uhr informiert die Ständeratskommission

Laut Insidern liegen mehrere für UBS vorteilhaftere Vorschläge auf dem Tisch. Die besten Chancen hat wohl ein Antrag, demzufolge die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 50 Prozent des harten Kernkapitals unterlegen müsste. In diesem Fall müsste die UBS zusätzliches Kernkapital beschaffen. Andere Vorschläge sehen Quoten von 75 oder 80 Prozent vor. ⁠

Um 17.15 Uhr will sich die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) zu ihrem Entscheid äussern. Dieser wurde bereits zwei Mal vertagt. Der Entscheid wird eine erste wichtige Stossrichtung vorgeben. Im September wird der Gesetzesentwurf im Ständerat und danach im Nationalrat besprochen. Die endgültigen Kapitalregeln sind frühestens Ende 2026 zu erwarten.