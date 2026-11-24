Der Streit um die Bankenregulierung geht weiter. Der Ständerat schwächte den Vorschlag des Bundesrats bereits ab. Nun entscheidet die Kommission des Nationalrats.

So will die Nationalratskommission die UBS in Schach halten

So will die Nationalratskommission die UBS in Schach halten

Darum gehts Nach dem Untergang der Credit Suisse diskutiert das Parlament über eine strengere Regulierung von Grossbanken

Bundesrätin Karin Keller-Sutter will, dass die UBS ihre Auslandstöchter mit einer Eigenkapitalquote von 100 Prozent unterlegt

Der Ständerat verwässerte den Vorschlag: Er stimmte für eine Unterlegung von 90 Prozent. Nun ist der Nationalrat am Zug

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Das Ringen um die UBS-Regulierung geht weiter. Im September hat der Ständerat entschieden, die Auslandstöchter von Schweizer Grossbanken künftig mit 90 Prozent hartem Eigenkapital zu unterlegen. Nun berät die Wirtschaftskommission des Nationalrats über das Geschäft. Ihren Entscheid wird sie ab 14 Uhr an einem Point de Presse verkünden.

Die neue Bankenregulierung soll ein weiteres Debakel wie den Untergang der CS verhindern. Die Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62) forderte, dass systemrelevante Banken ihre Auslandstöchter mit einer Eigenkapitalquote von 100 Prozent unterlegen müssten.

Dagegen wehrten sich die UBS und insbesondere ihr CEO Sergio Ermotti (66) mit Vehemenz. Der Bankenchef befürchtete eine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit und dadurch Renditeeinbussen durch das neue Gesetz. Die Grossbank hat deshalb bereits mit dem Wegzug gedroht. Sollte sich der Nationalrat dem 90-Prozent-Vorschlag anschliessen, wäre das für die UBS eine Niederlage.

In der Wirtschaftskommission wird neben dem Vorschlag des Bundesrats und dem 90-Prozent-Antrag des Mitte-Ständerats Peter Hegglin (65) auch eine 75-Prozent-Variante diskutiert. Der Antrag kommt von Politikern der SVP und der FDP.

Die SP kritisierte bereits den Vorschlag des Bundesrats als Kompromiss. Sie fordert strengere Einschränkungen für die Grossbank. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (40) hat bereits mit dem Referendum gedroht, sollte das Parlament die Vorlage des Bundesrats abschwächen.