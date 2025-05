Jans tritt in Bern auf: Medienkonferenz um 15.45 Uhr

Darum gehts Bundesrat Beat Jans präsentiert verschärfte Schutzklausel für EU-Deal

Vier harte Indikatoren: Nettozuwanderung, Arbeitslosigkeit, Grenzgänger, Sozialhilfequote

Massnahmen können national, regional oder branchenspezifisch angewendet werden

vor 2 Minuten vor 2 Minuten «Sind auf Zuwanderung angewiesen» Obwohl Bundesrat Jans die Schutzklausel als «Feuerlöscher an der Wand» bezeichnet, macht er auf den grossen Nutzen des Freizügigkeitsabkommens mit der EU aufmerksam. Es gehe darum, rasch und unkompliziert Arbeitskräfte aus der EU zu rekrutieren. «Wir werden weiterhin auf die Zuwanderung angewiesen sein. Sonst fehlen uns bald noch mehr Fachkräfte», resümiert Jans. vor 6 Minuten vor 6 Minuten «Verträge sind unser Schlüssel» Bundesrat Jans hebt nochmals alle Vorteile des EU-Vertragspakets hervor. In eine Metapher verpackt, sagt er: «Die bilateralen Verträge sind unser Schlüssel zur europäischen Markthalle.» Der Migrationsminister betont, dass die Schutzklausel die «letzte Verteidigungmassnahme» sei, die Schweiz habe aber davor diverse andere Absicherungen. vor 10 Minuten vor 10 Minuten SVP wettert schon Die SVP reagiert noch während Jans’ Medienkonferenz mit einer scharfen Mitteilung: «Nichts als Lug und Trug: Die Schutzklausel von Bundesrat Jans ist ein Bschiss erster Güte!» Aus Sicht der Partei ist die von Jans vorgestellte Schutzklausel Augenwischerei. Sie werde nichts an der masslosen Zuwanderung ändern, während der EU-Vertrag die Personenfreizügigkeit sogar noch ausbauen wolle. Die Klausel diene allein dazu, die Bevölkerung zu beschwichtigen – und die SVP-Initiative gegen die «10-Millionen-Schweiz» zu torpedieren. Die SVP lädt am Donnerstag zu einer eigenen Medienkonferenz. vor 15 Minuten vor 15 Minuten «Schwellenwerte sind nicht festgelegt» Der Staatssekretär für Migration, Vincenzo Mascioli, erläutert konkrete Indikatoren, welche die Schwellenwerte auslösen. Zahlen nennt er jedoch keine: «Die Schwellenwerte sind noch nicht festgelegt.» Der Staatssekretär gibt aber einen Überblick, wie häufig die Schwellenwerte in den vergangenen Jahren schon erreicht worden wären: Seit 2002 wäre das acht Mal der Fall gewesen! vor 17 Minuten vor 17 Minuten Tut er das, muss er beim Gemischten Ausschuss geeignete Schutzmassnahmen beantragen. Mögliche Massnahmen sollen ins Ausländergesetz geschrieben werden. Geregelt wird überdies, inwiefern die Schweiz den freien Personenverkehr vorübergehend einschränken darf. Vorgesehen sind etwa die Festlegung von Höchstzahlen bei der Zuwanderung oder ein Inländervorrang. Möglich wäre es laut Bundesrat auch, das Aufenthaltsrechts beim Verlust der Arbeitsstelle zu beschränken oder das Aufenthaltsrecht für die Suche nach einem Job einzuschränken. vor 20 Minuten vor 20 Minuten Kantone dürfen Klausel «aufrufen» Auch Kantone können beantragen, auf die Klausel zurückzugreifen, wenn auf ihrem Gebiet schwerwiegende Probleme auftreten. In solchen Fällen sind regionale Massnahmen möglich. Die Schweiz kann die Schutzklausel eigenständig anwenden, wie Beat Jans festhält. vor 21 Minuten vor 21 Minuten «Es braucht Sicherheiten» Beat Jans sagt: «Für den Bundesrat war immer klar, dass es gewisse Sicherheiten braucht», sagt er. Man könne die Schutzklausel aktivieren, wenn die Zuwanderung zu ernsthaften wirtschaftlichen oder sozialen Problemen in der Schweiz führe. «Der Bundesrat hat heute entschieden, wie er die Klausel innenpolitisch umsetzen will.» vor 23 Minuten vor 23 Minuten Das ist der Hintergrund Die Schweiz und die EU einigten sich im Dezember 2024 auf eine neu konzipierte Schutzklausel im Freizügigkeitsabkommen. Sie gestattet es der Schweiz, den freien Personenverkehr temporär einzuschränken. Dies soll möglich sein, wenn die Zuwanderung aus der EU schwerwiegende wirtschaftliche oder soziale Probleme verursacht. vor 24 Minuten vor 24 Minuten Zuwanderung begrenzen – wann? Heisst konkret: Für die Nettozuwanderung aus der EU, die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die Zunahme der Arbeitslosigkeit oder die Sozialhilfequote soll es Schwellenwerte geben. Wird einer dieser Werte landesweit überschritten, muss der Bundesrat prüfen, ob die Schutzklausel aktiviert werden soll. vor 24 Minuten vor 24 Minuten Knackpunkt Schutzklausel Jetzt äussert sich Bundesrat Beat Jans zu einem der Knackpunkte im EU-Deal: die Schutzklausel. Im Fokus steht die Frage, unter welchen konkreten Bedingungen diese innenpolitisch zur Anwendung kommen soll. Die Klausel erlaubt es der Schweiz grundsätzlich, die Zuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit vorübergehend einzuschränken. Weitere Einträge laden

Der Bundesrat macht vorwärts beim EU-Deal und schlägt die nächsten Pflöcke ein. Nachdem SVP-Energieminister Albert Rösti (57) am Nachmittag über das Stromabkommen informiert hat, tritt nun gleich SP-Migrationsminister Beat Jans (60) vor die Medien.

Zu welchem Thema er auftritt, ist seit Tagen bekannt – es war auch in Blick zu lesen: Es geht um die verschärfte Schutzklausel. Im Fokus steht dabei die innenpolitische Umsetzung. Jans will konkrete Kriterien festlegen, bei welchen der Bundesrat die Auslösung der Schutzklausel prüfen soll.

Zur Debatte stehen vier harte Indikatoren, wie Recherchen zeigten: Steigen Nettozuwanderung, Arbeitslosigkeit, Grenzgängerbeschäftigung oder Sozialhilfequote zu stark an, muss der Bundesrat die Aktivierung der Schutzklausel zwingend prüfen. Dafür werden in einer Verordnung für jeden Bereich Schwellenwerte definiert. Daneben sollen weitere Bereiche wie Wohnungswesen oder Verkehr in ein Monitoring-Konzept einfliessen, aber keine zwingende Prüfung auslösen.

Blosse Alibiübung?

Jans dürfte an der Medienkonferenz klären, wie die Schwellenwerte ausgestaltet sind. Spannend wird dabei zu hören sein, ob die Schutzklausel in der Vergangenheit schon einmal zum Zug gekommen wäre. Oder ob die Werte derart hoch angesetzt sind, dass sie zur blossen Alibiübung verkommt.

0:49 Justizminister Beat Jans: «Die Schweiz kann Schutzklausel eigenständig aktivieren»

Doch selbst wenn eine Prüfung ausgelöst wird, heisst dies noch nicht, dass die Schutzklausel auch definitiv angerufen wird und Schutzmassnahmen ergriffen werden. Das bleibt ein politischer Entscheid. Jans muss daher darlegen, wer für die Anrufung und die Massnahmen zuständig ist: Der Bundesrat oder das Parlament?

Waffenarsenal für den Ernstfall

Im Ausländergesetz will der SP-Mann zudem das Waffenarsenal festlegen, welches im Ernstfall genutzt werden soll. Von einem stärkeren Inländervorrang bis hin zu Kontingenten und Höchstzahlen.

Die entsprechenden Massnahmen können nicht nur national, sondern bei Bedarf auch nur auf gewisse Regionen oder Branchen ausgerichtet werden. Hat es zum Beispiel zu viele Grenzgänger im Tessin, könnte nur dort gehandelt werden.

Allerdings ist auch klar: Im Ernstfall würde der Bundesrat zuerst Massnahmen den Vorzug geben, die mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen auch kompatibel sind.

So sieht der EU-Deal aus Im Dezember trafen sich die damalige Bundespräsidentin Viola Amherd (62) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) in Bern, um den Abschluss der Verhandlungen zu feiern. Das sind die wichtigsten Punkte Mit dem neuen Abkommen sollen die Spielregeln genauer festgelegt werden: Bei einzelnen Abkommen, wie zum Beispiel der Personenfreizügigkeit übernimmt die Schweiz EU-Recht. Volk oder Parlament können das ablehnen – dann drohen Strafen. Darüber entscheidet schlussendlich ein Schiedsgericht, dass den EU-Gerichtshof beizieht. Entscheiden wird das Schiedsgericht.

EU-Bürger können in die Schweiz ziehen und hier arbeiten. Der Bund hat hier aber Ausnahmen erreicht, zum Beispiel bei Landesverweisungen für Straftäter und dem Aufenthaltsrecht. Der Lohnschutz soll über ein dreistufiges Konzept gesichert werden. Künftige Anpassungen, die das Schutzniveau verschlechtern, muss die Schweiz nicht übernehmen.

Die bisherige Schutzklausel bei der Einwanderung wird konkretisiert. Die Schweiz kann sie einseitig aktivieren.

Künftig dürfen auch ausländische Bahnen wie Flixtrain auf Schweizer Schienen fahren.

Neue Verträge gibt es unter anderem beim Strom, der Gesundheit oder Lebensmittelsicherheit.

Die Schweiz darf wieder bei EU-Programmen wie dem Studenten-Austauschprogramm Erasmus mitmachen.

Die Medienkonferenz beginnt um 15.45 Uhr. Neben Jans nimmt auch Vincenzo Mascioli, der Staatssekretär für Migration, daran teil. Blick berichtet live.