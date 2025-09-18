Der Angreifer bei einem tödlichen Anschlag am Grenzübergang nach Jordanien ist nach Angaben der israelischen Armee in einem Lastwagen angekommen, der humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportierte.

Angehörige der israelischen Sicherheitskräfte stehen während einer Militärrazzia in der Stadt im Westjordanland in einer Gasse Wache. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa Foto: Majdi Mohammed

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Er sei aus Jordanien mit dem Fahrzeug gekommen und habe das Feuer eröffnet, hiess es in einer Mitteilung des Militärs. Sicherheitskräfte hätten ihn «ausgeschaltet».

Nach Angaben israelischer Rettungskräfte wurden zwei Männer getötet. Medienberichten zufolge schoss der Angreifer und setzte auch ein Messer ein.

Nach Angaben der Armee durchsuchten israelische Truppen nun die Umgebung und legten einen Belagerungsring um die palästinensische Stadt Jericho. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.