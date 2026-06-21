Geneviève Aubry ist am Samstag im Alter von 98 Jahren verstorben. Die Bernerin sass von 1979 bis 1995 im Nationalrat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Geneviève Aubry, erste Berner Nationalrätin, starb mit 98 Jahren in La Neuveville

Sie politisierte 16 Jahre für die FDP und engagierte sich in der Jurafrage

Von 1979 bis 1995 vertrat sie Bern im Nationalrat der Schweiz

Céline Zahno Redaktorin Politik

Sie war die erste Frau, die im Kanton Bern in den Nationalrat gewählt wurde. 16 Jahre lang, von 1979 bis 1995, politisierte Geneviève Aubry für die FDP in der grossen Kammer. Am Samstag ist sie im Alter von 98 Jahren in La Neuveville verstorben, wie das «Journal de Bienne et du Grand Chasseral» berichtet.

Vor ihrem Eintritt in den Nationalrat gehörte Aubry drei Jahre dem Grossen Rat des Kantons Bern an. Sie politisierte am rechten Rand der FDP und arbeitete als Journalistin für verschiedene Zeitungen. Ihr Vater war ebenfalls FDP-Politiker und Regierungsrat des Kantons Bern.

Aubry engagierte sich stark in der Jurafrage und gründete die Frauengruppe der Force démocratique, die sich für den Verbleib des Juras im Kanton Bern einsetzte.