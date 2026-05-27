Bundesrat Albert Rösti war wegen einer Rückenoperation zeitweise ausgefallen. Jetzt ist er aus dem Homeoffice zurück in Bundesbern.

Lucien Fluri

Bundesrat Albert Rösti ist zurück! Am Mittwoch hat er zum ersten Mal seit seiner Rückenoperation Ende April wieder vor Ort an der Bundesratssitzung teilgenommen. Während der Sommersession vom 1. bis 19. Juni 2026 werde er die Geschäfte des UVEK im Parlament vertreten, teilt sein Departement mit. Und weiter: «Öffentliche Auftritte und externe Termine nimmt er ab Juli wieder wahr.»

Seit dem Eingriff hatte Rösti von zu Hause aus gearbeitet und die Bundesratssitzungen telefonisch bestritten. Bundesrat Martin Pfister hatte ihn während der Sondersession offiziell vertreten.

«Da die vollständige Genesung nach einer Rückenoperation noch Schonung voraussetzt, erfolgt der Wiedereinstieg schrittweise», schreibt das Departement.

Rösti selbst sagt: «Ich freue mich sehr, wieder ins Bundeshaus zurückzukehren. Eine Rückenoperation ist nicht nur körperlich eine Herausforderung. Sie erinnert einen auch daran, wie wichtig Gesundheit, Geduld und gute Menschen im Umfeld sind. Besonders danken will ich all jenen, die während meiner Abwesenheit Aufgaben mitgetragen und mich vertreten haben.»