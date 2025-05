Die Schweiz und die EU haben heute die Abkommen ihres neuen Deals paraphiert. Dieser formelle Abschluss der Verhandlungen markiert einen wichtigen Schritt in den bilateralen Beziehungen.

Es ist ein wichtiger Schritt: Heute haben die Chefunterhändler der Schweiz und der EU in Bern die Abkommen des Schweiz-EU-Pakets paraphiert – damit ist der Verhandlungsprozess formell abgeschlossen. Für die Schweiz war Patric Franzen beteiligt, für die EU Richard Szostak.

Unter einer Paraphierung ist in der Diplomatie eine vorläufige Unterzeichnung eines Vertrags zu verstehen. Die Chefunterhändler setzten ihre Initialen unter die verhandelten völkerrechtlichen Verträge. Die eigentliche Unterzeichnung durch den Bundesrat und die Europäische Kommission folgt noch.

Die Verträge sollen die bestehenden bilateralen Abkommen stabilisieren und aktualisieren sowie eine neue Anbindung in den Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit schaffen. Insgesamt zählten die Rechtstexte 800 Seiten.

Folgt bald die Vernehmlassung?

Der Bundesrat wird vor dem Sommer entscheiden, ob er die Abkommen gutheisst und die Vernehmlassung eröffnet. Wohl am 13. oder 20. Juni will der Bundesrat das Vertragspaket laut Blick-Informationen samt innenpolitischen Begleitmassnahmen in die Vernehmlassung geben. Dann ist auch die Veröffentlichung vorgesehen. Es gibt dabei einige Knackpunkte.

So sieht der EU-Deal aus Im Dezember trafen sich die damalige Bundespräsidentin Viola Amherd (62) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) in Bern, um den Abschluss der Verhandlungen zu feiern. Das sind die wichtigsten Punkte Mit dem neuen Abkommen sollen die Spielregeln genauer festgelegt werden: Bei einzelnen Abkommen, wie zum Beispiel der Personenfreizügigkeit übernimmt die Schweiz EU-Recht. Volk oder Parlament können das ablehnen – dann drohen Strafen. Darüber entscheidet schlussendlich ein Schiedsgericht, dass den EU-Gerichtshof beizieht. Entscheiden wird das Schiedsgericht.

EU-Bürger können in die Schweiz ziehen und hier arbeiten. Der Bund hat hier aber Ausnahmen erreicht, zum Beispiel bei Landesverweisungen für Straftäter und dem Aufenthaltsrecht. Der Lohnschutz soll über ein dreistufiges Konzept gesichert werden. Künftige Anpassungen, die das Schutzniveau verschlechtern, muss die Schweiz nicht übernehmen.

Die bisherige Schutzklausel bei der Einwanderung wird konkretisiert. Die Schweiz kann sie einseitig aktivieren.

Künftig dürfen auch ausländische Bahnen wie Flixtrain auf Schweizer Schienen fahren.

Neue Verträge gibt es unter anderem beim Strom, der Gesundheit oder Lebensmittelsicherheit.

Die Schweiz darf wieder bei EU-Programmen wie dem Studenten-Austauschprogramm Erasmus mitmachen.

Die Unterzeichnung könnte dann Anfang 2026 erfolgen. Bereits im April wurde das separate EU-Programmabkommen paraphiert, das eine rückwirkende Teilnahme der Schweiz an Forschungs- und Digitalprogrammen ermöglicht.