Mit Moutier wechselt auf das neue Jahr hin eine Gemeinde den Kanton. Der bisher bernische Ort wird künftig zum Kanton Jura gehören. Das wird gross gefeiert.

Darum gehts Moutier wechselt am 31.12.2025 von Bern zum Jura und feiert.

Autoschilder müssen bis Ende April 2026 auf JU umgestellt werden.

Etwa 1200 Gäste nehmen am Bankett im Forum de l'Arc teil.

Die Stadt Moutier mit ihren 7300 Einwohnern erlebt am Mittwoch einen historischen Tag: Mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht wechselt die Gemeinde vom Kanton Bern zum Kanton Jura. Und das wird im Ort gross gefeiert.

Mehrere Tausend Personen werden am Mittwochabend zu dieser «Nacht für die Geschichtsbücher» erwartet, wie die Organisatoren der Feier mitteilten. Der Kantonswechsel von Bern zum Jura erfolgt fast fünf Jahre nach einer Volksabstimmung, in der sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten der Stadt für einen Beitritt zum Jura entschieden hat.

Die Feierlichkeiten beginnen am Mittwoch um 16.45 Uhr mit einem offiziellen Teil vor dem Rathaus mit Vertretern der städtischen Behörden, der jurassischen Regierung sowie des Komitees «Moutier Ville Jurassienne». Im Forum de l'Arc versammeln sich dann rund 1200 Personen zu einem Bankett.

Autoschilder müssen umgetauscht werden

Um 22.30 Uhr wird sich ein Fackelzug vom Forum de l'Arc in die Innenstadt von Moutier bewegen. Dort wird eine Licht- und Tonshow die letzten Momente der Stadt Moutier im Kanton Bern begleiten. Diese Show will die Geschichte der bernjurassischen Stadt und ihren Weg in den Kanton Jura würdigen.

Dann wird die versammelte Menge den Countdown bis Mitternacht herunterzählen und wohl in Jubel ausbrechen, wenn er vollzogen ist. Das Fest wird schliesslich mit DJs ausklingen. Die Gastronomiebetriebe haben Freinacht.

Auch wenn die gesamte Bevölkerung zu dem eher festlich als politisch gestalteten Akt eingeladen ist, dürften wohl kaum Berntreue daran teilnehmen. Für viele von ihnen ist der Kantonswechsel Anlass zur Trauer und nicht zur Freude. Die Berntreuen haben sich jahrzehntelang gegen einen Anschluss an den Jura und für einen Verbleib beim Kanton Bern eingesetzt.

Ab Januar beginnt dann der Alltag. Fahrzeughalter etwa müssen die Kontrollschilder ihrer Autos umtauschen gehen. Statt «BE» wird künftig «JU» an ihrem Auto stehen. Bis Ende April haben sie dafür Zeit.