Hans Egloff war von 2011 bis 2019 SVP-Nationalrat und prägte die Interessenvertretung der Hauseigentümer schweizweit massgeblich. Nun ist er im Alter von 66 Jahren verstorben.

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Die Schweizer Politik hat eine profilierte Stimme verloren. Wie der Zürcher Hauseigentümerverband am Montag bekannt gab, ist sein Präsident im Alter von 66 Jahren völlig unerwartet verstorben.

«Hans Egloff war eine prägende Persönlichkeit für den Hauseigentümerverband – sowohl auf kantonaler wie auch auf nationaler Ebene», schreibt der Verband. Und weiter: «Der unerwartete Tod von Hans Egloff trifft den HEV Kanton Zürich. Seiner Gattin, seiner Familie und seinem nächsten Umfeld sprechen wir unser Beileid aus.»

Egloff war ein Gründungsmitglied der Jungen SVP, sass von 2011 bis 2019 für die SVP im Nationalrat und stand von 2012 bis 2024 dem Schweizerischen Hauseigentümerverbrands vor, ehe er an die Spitze des Zürcher Verbands wechselte.