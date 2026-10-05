Riccarda CampellRedaktorin Politik
Die Schweizer Politik hat eine profilierte Stimme verloren. Wie der Zürcher Hauseigentümerverband am Montag bekannt gab, ist sein Präsident im Alter von 66 Jahren völlig unerwartet verstorben.
«Hans Egloff war eine prägende Persönlichkeit für den Hauseigentümerverband – sowohl auf kantonaler wie auch auf nationaler Ebene», schreibt der Verband. Und weiter: «Der unerwartete Tod von Hans Egloff trifft den HEV Kanton Zürich. Seiner Gattin, seiner Familie und seinem nächsten Umfeld sprechen wir unser Beileid aus.»
Egloff war ein Gründungsmitglied der Jungen SVP, sass von 2011 bis 2019 für die SVP im Nationalrat und stand von 2012 bis 2024 dem Schweizerischen Hauseigentümerverbrands vor, ehe er an die Spitze des Zürcher Verbands wechselte.