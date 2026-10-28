Braucht es eine Handylärm-Busse?

Musik auf voller Lautstärke, Videos ohne Kopfhörer, Anrufe über den Lautsprecher: Ein Waadtländer Grossrat will der Lärmbelästigung im öffentlichen Verkehr ein Ende setzen.

Darum gehts Der Waadtländer Grüne Alberto Mocchi will den Lärm im öffentlichen Verkehr reduzieren

Sein Postulat fordert eine Bilanz der Ruhezonen und mehr Sensibilisierung

Er schliesst Sanktionen nicht aus, die aber eine Zustimmung des Bundes erfordern würden

Solène Monney

Im öffentlichen Verkehr braucht es manchmal nur ein einziges Telefon, um einen ganzen Wagen zu nerven. Facetime über den Lautsprecher, Videos auf voller Lautstärke, Musik ohne Kopfhörer: Es ist schwierig, dem zu entkommen. «All dies beeinträchtigt das Zusammenleben im öffentlichen Verkehr», donnert der Waadtländer Grüne Alberto Mocchi (39).

Entschlossen, die Dinge zu ändern, hat der Grossrat am Dienstag im Waadtländer Grossen Rat ein Postulat eingereicht, das nächste Woche diskutiert wird. Sein Ziel? Eine erste Bilanz der «Ruhezonen» zu ziehen, die Anfang 2026 im vorderen Bereich der Lausanner Busse eingerichtet wurden, ihre Ausweitung auf das gesamte Netz des öffentlichen Verkehrs zu prüfen und die Signalisation sowie die Sensibilisierungskampagnen zu verstärken.

Und wenn diese Massnahmen nicht ausreichen? Alberto Mocchi schliesst Sanktionen zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus. Dafür müsste der Kanton jedoch auf die zuständigen Bundesbehörden zugehen, in deren Kompetenz die Sache fällt.

Drei Viertel fühlen sich gestört

«Ich denke, dass es eine schweigende Mehrheit von Nutzerinnen und Nutzern gibt, die durch dieses Verhalten gestört wird. So wie man in den Zügen nicht mehr rauchen darf und die Menschen dieses Verbot respektieren, sollten wir meiner Meinung nach zu einer Situation gelangen, in der man in einem Wagen keine Musik mehr über den Lautsprecher hören darf», erklärt Mocchi.

Und das Problem ist keineswegs eine Bagatelle. Laut einer Studie, die Sotomo 2026 für Axa durchgeführt hat, fühlen sich 73 Prozent der befragten regelmässigen ÖV-Nutzenden besonders durch die Lärmbelästigung anderer Reisender gestört, insbesondere durch laute Telefongespräche und ohne Kopfhörer angesehene Videos. Der Lärm steht damit an der Spitze der am meisten störenden Verhaltensweisen, vor liegen gelassenem Abfall (68 Prozent) und Füssen auf den Sitzen (55 Prozent).

Für Mocchi geht es auch um die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs. «Wenn auf der einen Seite jemand ein Video schaut und auf der anderen jemand einen Facetime-Anruf führt, könnten sich die Personen, die nicht vom öffentlichen Verkehr überzeugt sind, sagen, dass sie in ihrem Auto nicht durch Lärm gestört werden.»

Braucht es künftig Bussen?

Zunächst setzt sich der grüne Politiker für die Eigenverantwortung der Reisenden ein. «Es ist einfach eine Frage des gesunden Menschenverstands. Es geht darum, an die Regeln des Zusammenlebens im öffentlichen Verkehr zu erinnern.»

Aber wie soll bestimmt werden, ob der Lärm übermässig ist? Muss man bald ein Schallpegelmessgerät in den Wagen hervorholen? Für Mocchi besteht dafür kein Bedarf: «Wenn man die Musik oder den Ton des Videos, das eine andere Person hört, deutlich wahrnimmt, bedeutet das, dass sie es bereits zu laut hört.»

Der Politiker schliesst längerfristig dennoch Sanktionen nicht aus, falls die Sensibilisierung keine Wirkung zeigt. Er betont jedoch einen Punkt: «Die Sanktion darf nicht die erste Lösung sein.» Zumal der repressive Bereich nicht in die Zuständigkeit der Kantone fällt. Eine mögliche Änderung würde daher Gespräche mit den Bundesbehörden erfordern.

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Kopfhörer aufsetzen

Aber zeugt dieser Wille, den Lärm zu reduzieren, nicht auch von einer immer weniger toleranten Gesellschaft? Alberto Mocchi glaubt nicht wirklich daran. «Ich denke vor allem, dass es diesen Lärm früher nicht gab. Vor den Smartphones war es viel schwieriger, Inhalte zu hören, die Lärm erzeugen.» Seiner Meinung nach hat die technologische Entwicklung einfach neue Lärmbelästigungen hervorgebracht. Und um Abhilfe zu schaffen, ist die Lösung manchmal ganz einfach: Kopfhörer aufsetzen.

Jedenfalls sorgt der Lärm im öffentlichen Verkehr weit über die Schweizer Grenzen hinaus für Diskussionen. Am 19. Oktober startete der britische Premierminister Andy Burnham (56) eine nationale Kampagne, um Reisende zur Benutzung von Kopfhörern zu bewegen. Mit einer klaren Botschaft: den Wagen teilen, nicht den Lärm. In Grossbritannien drohen den lautesten Fahrgästen sogar Bussen von bis zu 1000 Pfund (1100 Schweizer Franken) in den Zügen.

Es bleibt abzuwarten, ob im Kanton Waadt Appelle an die Vernunft ausreichen werden, um die Lautstärke zu senken, oder ob man zu Sanktionen greifen muss.