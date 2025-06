Verdienst du angemessen im Vergleich zu dem, was du leistest? Wer ist aus deiner Sicht unterbezahlt, wer überbezahlt? Nimm jetzt an der grossen Blick-Umfrage zum Lohn teil.

1/5 Bist du zufrieden mit deinem Lohn? (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Blick-Umfrage zu angemessener Bezahlung und Lohnentwicklung in verschiedenen Branchen

Lohnunterschiede zwischen Branchen wie Baugewerbe und Finanzsektor stark ausgeprägt

Finanzdienstleistungssektor verzeichnete Vergütungsanstieg von 18 bis 25 Prozent für Führungskräfte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Myret Zaki und Blick-Redaktion

Fühlst du dich für deine Arbeit fair entlöhnt? Entspricht dein Lohn dem, was du leistest – oder der Belastung deines Berufs? Genau diesen Fragen geht Blick in einer Umfrage nach. Und: Wir wollen auch wissen, welche Berufe du als überbezahlt oder klar unterbezahlt empfindest.

>>> Sag uns deine Meinung und nimm an der grossen Blick-Umfrage teil <<<

Mageres Einkommen im Jahr 2024

Im Jahr 2024 legte die Kaufkraft der Arbeitnehmenden nur leicht zu: Die Reallöhne stiegen im Schnitt um 0,7 Prozent – nach drei Jahren mit rückläufigen Löhnen. Doch dieser Durchschnittswert kaschiert grosse Unterschiede je nach Branche und Einkommen.

Je nachdem, ob man im Baugewerbe oder in der Finanzbranche arbeitet, zeigen sich deutliche Unterschiede in der Lohnentwicklung. Besonders in kleinen und mittleren Unternehmen der Industrie, im Bau oder im Dienstleistungssektor stagnierten die Löhne häufig – oder sanken sogar. Grund: Die Lohnerhöhungen reichten oft nicht aus, um die Inflation auszugleichen.

Ein anhaltendes Tabu

Auf der anderen Seite stiegen die Löhne in Branchen wie Banken, Rohstoffhandel, Technologie sowie Chemie und Pharma deutlich an. Besonders im Finanzdienstleistungssektor legten die Vergütungen kräftig zu: Senior-Führungskräfte und Manager etwa im Metallhandel, in der Steuerberatung oder Finanzvermittlung erhielten 2024 teils 18 bis 25 Prozent mehr Lohn.

Was dabei oft im Dunkeln bleibt: Wer verdient eigentlich wie viel? Selbst innerhalb eines Unternehmens weiss man meist nicht, was der Büronachbar verdient. Wenn der Arbeitgeber keine festen Lohnsysteme oder Gehaltstabellen kennt, ist ein Vergleich kaum möglich. Doch wie viel Transparenz ist sinnvoll? Gehören Löhne offengelegt – oder ist es richtig, dass mein Kollege nicht weiss, was ich verdiene?

Die Umfrage findest du hier. Die Ergebnisse der Umfrage werden in Kürze veröffentlicht. Vielen Dank für deine Teilnahme!