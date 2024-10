Mitte-Grossrätin Rita Brem-Ingold erhält wegen eines Posts von SVP-Nationalrat Andreas Glarner Hassnachrichten. Foto: Zvg 1/5

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Schock für Mitte-Politikerin Rita Brem-Ingold: Die Aargauer Grossrätin wurde mit dem Tod bedroht, wie Radio SRF berichtet. Auslöser für die Morddrohung war offenbar ein Post von Nationalrat Andreas Glarner (62). Im Vorfeld der Aargauer Grossratswahlen vom vergangenen Sonntag griff der SVP-Kantonalpräsident die Mitte-Frau in einem Post auf X frontal an. Er stellte Brem-Ingold auf der Social-Media-Plattform an den Pranger, weil sie vor zwei Jahren die Einbürgerung eines jungen Mannes unterstützte, obwohl dieser wegen eines Kleindiebstahls straffällig geworden war.

Das Einbürgerungsgesuch fand zwar keine Mehrheit, doch vergessen hat Glarner den Vorfall nicht. Brem-Ingold wolle, dass auch straffällige Ausländer eingebürgert würden, attackierte er sie in seinem Post. Und kommentierte sarkastisch: «Ja, sie ist eine würdige Vertreterin der katholischen SP (auch CVP oder neuerdings Mitte genannt).»

Die politische Attacke hatte Folgen. Brem-Ingold, die wie Glarner in Oberwil-Lieli AG wohnt und im Gemeinderat politisiert, erlebte danach einen Shitstorm mit unzähligen Hassnachrichten. Brem-Ingold, die auf einem Bauernhof ausserhalb des Dorfes wohnt, fühlt sich seither unwohl, wie sie gegenüber dem «Regionaljournal Aargau Solothurn» berichtet.

Gipfel der Angriffe war eine Morddrohung. Ihr Grab sei bereits geschaufelt und sie werde demnächst tot sein, drohte ihr eine Person auf einem Morgenspaziergang mit dem Hund. Die Mitte-Politikerin informierte daraufhin die Kantonspolizei und reichte Anzeige ein.

Glarner distanziert sich

Glarner selbst verurteilt derartige Drohungen. Er habe nicht gewollt, dass es so weit komme. Ansonsten wäscht er seine Hände in Unschuld: Er habe mit seinem Post der Wählerschaft bloss aufzeigen wollen, wie sich gewisse Politiker verhielten, die «permanent rechts blinken und dann links abbiegen».

Gegenüber Nau verteidigt er sich, dass sein Beitrag der Wahrheit entsprochen habe: «Es darf nicht sein, dass man die Wahrheit nicht verbreiten darf, weil Gefahr besteht, dass jemand deswegen etwas Illegales tun könnte.»

Genützt hat der Abwahl-Aufruf übrigens nicht: Die SVP sahnte bei den Grossratswahlen zwar ab, doch Brem-Ingold konnte ihren Sitz verteidigen.