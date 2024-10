Am Sonntag finden gleich in zwei Kantonen Gesamterneuerungswahlen statt. In Basel-Stadt kämpfen Linke und Bürgerliche nach vier Jahren Pattsituation um die Mehrheit in der Regierung. Und im Aargau kommt es zum Zweikampf zwischen GLP-Flach und SVP-Bircher.

Im Kanton Basel-Stadt treten alle bisherigen Regierungsratsmitglieder wieder an (v. l.: Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl, Esther Keller (GLP), Stephanie Eymann (LDP), Lukas Engelberger (Mitte), Conradin Cramer (LDP), Tanja Soland (SP), Kaspar Sutter (SP), Mustafa Atici (SP). 1/8

Kurz zusammengefasst Basel-Stadt und Aargau: Gesamterneuerungswahlen

In Basel-Stadt gibt es keine Mehrheiten

Regierungsrätin Esther Keller (GLP) kämpft um ihren Sitz

Aargau: GLP-Kandidat Beat Flach hat Chancen auf SVP-Sitz

SVP hat im Aargau 30 Prozent Wähleranteil Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Joschka Schaffner Redaktor Politik

vor 37 Minuten Basel-Stadt: Spitzenresultat für SP-Frau Tanja Soland – GLP-Keller muss in den 2. Wahlgang Für die GLP geht das Zittern weiter: Die bisherige Regierungsrätin Esther Keller verpasst das absolute Mehr und muss in den zweiten Wahlgang. Dies zeigt sich nach Auszählung der Briefstimmen. Diese machen in Basel-Stadt weit über 90 Prozent aus – daher kann das Resultat als aussagekräftig angesehen werden. Die restlichen Bisherigen haben die Wiederwahl geschafft. An der Spitze steht Tanja Soland (SP). Danach folgen Kaspar Sutter (SP), Lukas Engelberger (Mitte), Conradin Cramer (LDP), Mustafa Atici (SP) und Stephanie Eymann (LDP). Im Grossrat legt besonders die SVP zu und gewinnt einen Sitz. Auch die FDP kann einen Sitzgewinn bejubeln. Leidtragende ist wiederum die GLP: Sie verliert zwei Sitze. Die Linken bleiben derweil gleich stark. Auch die Grünen und die Linkspartei Basta, die erstmals nicht mehr gemeinsam antreten, halten insgesamt die Anzahl Sitze. Alle Resultate der Grossratswahlen: SP: 29% (-1 %)

SVP: 13,6% (+2,6%)

LDP: 12,6% (-1.5%)

Grüne: 10,7%

FDP: 8% (-0,4%)

Mitte: 6.8% (+0,5%)

GLP: 6,6% (-1,2%)

BastA: 6,5%

EVP: 3,6%

VA: 0,45% Die definitiven Schlussresultate werden um 21.00 Uhr erwartet. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Aargau: SVP baut im Grossrat kräftig aus Bei den Aargauer Grossratswahlen sind 3 von 11 Bezirken ausgezählt. Nach erstem Zwischenresultat gewinnt die SVP deutlich: Sie baut ihren Wähleranteil um 9,6 Prozentpunkte auf knapp 40 Prozent aus. Dagegen verlieren die Grünen (-4,2 %), SP (-3,1 %), FDP (-1,8 %) und die Grünliberalen (-1,7 %). Die Mitte legt leicht zu. 11:16 Uhr 11:16 Uhr Regierungsrat Aargau: 120 von 197 Gemeinden ausgezählt – Bircher auf fünftem Platz Stand jetzt wäre SVP-Kandidatin Martina Bircher gewählt – und der zweite SVP-Sitz verteidigt. Nach 120 ausgezählten Gemeinden liegt sie deutlich über dem absoluten Mehr. GLP-Konkurrent Beat Flach und die Grüne Ruth Müri befinden sich abgeschlagen auf Platz 6 und 7. Die vier Bisherigen sind dafür auf der Zielgeraden. Das beste Resultat erzielt bisher Finanzdirektor und Landammann Markus Dieth (Mitte). Danach folgen Baudirektor Stephan Attiger (FDP) und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP). Auch Innendirektor Dieter Egli (SP) schafft nach den Zwischenergebnissen das absolute Mehr. 10:12 Uhr 10:12 Uhr Basel-Stadt und Aargau wählen Im Kanton Basel-Stadt sind um 12.00 Uhr erste Resultate zu den Regierungs- und Grossratswahlen zu erwarten. In der Regierung sind sieben Sitze zu vergeben. Ins Parlament, den Grossen Rat, werden 100 Mitglieder gewählt. Im Kanton Aargau wird sich um etwa 13.30 Uhr abzeichnen, wie sich die neue Regierung zusammensetzt – oder ob es einen zweiten Wahlgang brauchen wird. Das Resultat der Aargauer Grossratswahlen wird um 15.00 Uhr erwartet. Der Aargau wählt seine fünfköpfige Regierung und sein Parlament mit 140 Sitzen. Ende des Livetickers

Es sind zwei Grenzkantone, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite Basel-Stadt: klein, urban und politisch ausgeglichen in Regierung und Parlament. Auf der anderen Seite der Aargau: grossflächig, ländlich geprägt und Deutschschweizer SVP-Hochburg.

Doch an diesem Sonntag haben sie etwas gemeinsam: In beiden Kantonen finden Gesamterneuerungswahlen statt. Und beide lassen die Grünliberalen zittern – auch wenn unter umgekehrten Vorzeichen.

Basel-Stadt

2020 erlebte Basel-Stadt die grüne Welle: Sowohl das Grüne Bündnis als auch die GLP legten im Kantonsparlament um je vier Sitze zu. An den Kräfteverhältnissen änderte sich jedoch wenig: Die Linken und Bürgerlichen teilen sich die Sitze im Grossen Rat weiterhin quasi halb-halb. Und ob die beiden Gewinner-Parteien ihre Flughöhe halten können, bleibt fraglich. Bereits auf nationaler Ebene verloren Grüne und GLP nach den Gewinnen 2019 an den letztjährigen Wahlen für den National- und Ständerat wieder deutlich an Boden.

Zudem konnte nur eine der beiden Parteien das Erfolgserlebnis auch in den Regierungswahlkampf mitnehmen: Während die Grünen-Regierungsrätin Elisabeth Ackermann (61) abgewählt wurde, schaffte es mit Esther Keller (39) erstmals eine GLP-Politikerin in die kantonale Exekutive.

Schnappt sich eine Seite die Mehrheit?

Damit war es vorbei mit der 16-jährigen Mehrheit durch Links-Grün – es entstand ein Patt: Dreimal SP, dreimal bürgerlich – zwei Sitze für die Liberal-Demokratische Partei (LDP) und einer für die Mitte – sowie die Grünliberalen. Nur der SVP bleibt ein Einsitz in der Basler Regierung weiterhin verwehrt.

Spannung wird es am Wahlsonntag wenig geben: Alle Bisherigen treten erneut an. Dennoch wollen sich sowohl Linke – SP, Grüne und das Basler Linksbündnis Basta – als auch Bürgerliche – Mitte, LDP, FDP und SVP – die Mehrheit schnappen. Wahrscheinlich, dass dies auf Kosten der GLP passiert. Regierungsrätin Esther Keller sitzt als Grünliberale alleine in der Mitte und schaffte es mit einem Stimmenanteil von acht Prozent bereits 2020 nur knapp in die Exekutive.

Schlussendlich könnte es aber durchaus ein anderes Regierungsmitglied treffen. Denn die Wählerinnen und Wähler sind in Basel immer für eine Überraschung gut: Neben Ackermann verlor an den vergangenen Wahlen auch FDP-Mann Baschi Dürr (47) seinen Posten.

Aargau

Statt um den Sitzverlust zu zittern, bibbert die GLP im Aargau auf einen Gewinn hin: Im Kampf um den frei werdenden Sitz des langjährigen SVP-Bildungsdirektors Alex Hürzeler (59) kann ihr Kandidat Beat Flach (59) auch auf die Unterstützung des linken Lagers zählen.

Dabei kommt Flach auch zugute, dass Kontrahentin und SVP-Hardlinerin Martina Bircher (40) selbst in der eigenen Partei umstritten bleibt. Der mit Abstand wählerstärksten Partei des Aargaus droht aufgrund des internen Machtkampfs einen ihrer beiden Regierungssitze zu verlieren: Nach einer Umfrage der «Aargauer Zeitung» liegt Bircher bei den Wählerinnen und Wählern nur hauchdünn vor Konkurrent Flach. Der dritten Kandidatin um den freien Sitz, der Grünen Ruth Müri (53), werden derweil kaum Chancen eingeräumt.

Im Parlament zeigt sich währenddessen eine etwas andere Ausgangslage: Alle Zeichen deuten daraufhin, dass die bürgerlichen Parteien – allen voran die SVP mit stattlichen 30 Prozent Wähleranteil – ihre Mehrheit zementieren oder gar weiter ausbauen werden.