Die Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser sind 2024 um 25 Prozent gestiegen. Die Zahl illegaler Siedlerfarmen stieg von 30 auf über 120.

Darum gehts Angriffe radikaler israelischer Siedler im Westjordanland stiegen seit 2023 um 25 Prozent

Farmen ohne Genehmigung wuchsen seit Gaza-Krieg von 30 auf über 120

2024: 675 Angriffe, 149 verletzte und sechs getötete Palästinenser Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im vergangenen Jahr ist die Zahl von Angriffen radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland einem Bericht zufolge um 25 Prozent gestiegen. Das berichtete die Zeitung «Haaretz» unter Berufung auf Zahlen des israelischen Verteidigungsapparats.

Israels Armee teilte dazu auf Anfrage mit: «Im Laufe des letzten Jahres hat sowohl der Umfang als auch die Schwere der Gewalt durch Siedler zugenommen.» Eigene Zahlen wollte das Militär nicht öffentlich machen.

Anzahl der Farmen steigt von 30 auf über 120

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 sei es zu mehr als 1700 Angriffen gekommen, meldete die «Haaretz». Allein im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge bei 845 Zwischenfällen mehr als 200 Menschen verletzt und vier getötet. Im Jahr 2024 seien bei 675 Angriffen 149 Palästinenser verletzt und sechs getötet worden.

Der Anstieg sei nicht allein auf mehr Einzeltaten zurückzuführen, sondern auf grössere, organisierte Gruppen, die Unterstützung von Politikern und bekannten rechtsextremen Aktivisten erhalten, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf Armeeangaben. Dabei wurde auch auf die Ausbreitung sogenannter Farmen verwiesen, deren Gesamtzahl von etwa 30 vor dem Gaza-Krieg auf derzeit mehr als 120 gestiegen sei.

Verteidigungsbeamter äussert sich kritisch

Laut der israelischen Organisation Betselem handelt es sich dabei um landwirtschaftliche Flächen im Westjordanland, über die Siedler demnach – anders als etwa bei Siedlungen – die Kontrolle ohne offizielle israelische Genehmigung übernehmen. Die «Haaretz» verwies darauf, dass die dort lebenden Menschen oftmals Angriffe auf Palästinenser anführten.

«Wer die Gründung von fast 100 neuen Farmen seit Kriegsbeginn ignoriert, sollte sich nicht über den Anstieg nationalistischer Auseinandersetzungen und Straftaten wundern», zitierte die Zeitung einen hochrangigen Verteidigungsbeamten.