Im Westjordanland kam es zu einem Rammbock-Angriff und einer Messerattacke, bei der eine Person getötet und drei weitere verletzt wurden. Zwei Angreifer wurden eliminiert.

Angriff an Kreuzung in West Bank – ein Toter, drei Verletzte

Wer genau hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Foto: Screenshot Magen David Adom.

Darum gehts Eine Person getötet, drei verletzt bei Angriff im Westjordanland

Sprengstoffe im Fahrzeug der Angreifer wurden von Experten entschärft

Zwei Angreifer vor Ort eliminiert, ein Teenager schwer verletzt

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Rammbock-Angriff und einer Messerattacke an einer Kreuzung im Westjordanland wurde laut israelischen Rettungsdiensten mindestens eine Person getötet und drei weitere verletzt. Für die Attacke verantwortlich seien mehrere «Terroristen» gewesen.

Das Opfer starb laut Angaben der israelischen Streitkräfte «an einer schweren Stichwunde», eine Frau befindet sich in kritischem Zustand.

«Terroristen eliminiert»

Ein Mann und ein Teenager seien ebenfalls schwer verletzt, so der Rettungsdienst.

Laut Angaben des Militärs wurden mindestens zwei «Terroristen» noch am Tatort «eliminiert». «In dem von den Terroristen benutzten Fahrzeug wurden mehrere Sprengstoffe gefunden, die derzeit von Bombenentschärfungsspezialisten der israelischen Grenzpolizei unschädlich gemacht werden», hiess es in einer Erklärung.