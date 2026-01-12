Der Kormoranbestand wächst, was sich stark auf die Fischerei und gefährdete Fischarten auswirkt. Der Kanton Bern will den Vogel nun verstärkt jagen und mit weiteren Massnahmen vertreiben.

Erst 2001 brüteten die ersten Kormorane im Kanton Bern. Seither ist die Zahl der Vögel stark angestiegen. Der Kanton Bern geht heute von rund 3000 Brut- und Jungvögeln im Sommer aus. Hinzu kommen Vögel, die im Winterhalbjahr zum Überwintern aus dem Norden in die Schweiz kommen.

Das hat Folgen für die Fische – und die Fischer: «Die Kormorane bedrohen gefährdete Fischarten und sind eine Herausforderung für die Berufsfischerei», schreibt der Kanton Bern in einer Mitteilung.

Der Kanton hat deshalb einen Zwölf-Punkte-Plan erarbeitet, um die Fischerei und die Fische zu schützen. Zu den Massnahmen gehört die verstärkte Jagd, der Eingriff in Brutkolonien, Massnahmen in der Fischerei sowie die Wiederherstellung naturnaher Gewässer. Auch finanzielle Hilfen für die Fischer sollen geprüft werden.

Schwierigkeit in Schutzgebieten

Schwierig ist die Umsetzung für den Kanton, weil der Kormoran etwa im Fanel oder im Hagneckdelta am Bielersee in anerkannten Wasser- und Zugvogelreservaten brütet. «Eingriffe sind nur unter strengen rechtlichen Vorgaben erlaubt – zum Beispiel erst, wenn zuvor alle milderen Massnahmen geprüft und ausgeschöpft wurden», so der Kanton Bern.

Bis Mitte der 1980er-Jahre war der Kormoran im Kanton Bern selten. Danach wurde er ein häufiger Wintergast. 300 bis 600 Vögel ziehen zum Überwintern aus dem nördlichen Ausland ins Bernbiet. Es sind nicht dieselben Kormorane, die im Sommer in der Schweiz brüten. Der Kormoran darf gejagt werden, hat aber eine Schonzeit vom 1. März bis 31. August.