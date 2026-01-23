DE
FR
Abonnieren

FDP will Schraube bei Sexualdelikten anziehen
«Täter müssen Strafen erhalten, die wehtun»

Die FDP hat ein Positionspapier mit Forderungen nach härteren Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten ausgearbeitet. Solche Delikte hätten um fast 20 Prozent zugenommen, sagt Co-Präsident Benjamin Mühlemann.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/5
Die FDP hat ein Positionspapier mit Forderungen nach härteren Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten ausgearbeitet. (Symbolbild)
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Die FDP fordert härtere Strafen für Gewalt- und Sexualstraftäter in der Schweiz
  • Jeder vierte verurteilte Vergewaltiger erhält nur eine bedingte Strafe
  • Abgewiesene Asylsuchende sollen schneller weggewiesen werden, fordert FDP-Co-Präsident Mühlemann
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Als einen wesentlichen Grund für diese Entwicklung nannte FDP-Co-Präsident Benjamin Mühlemann die illegale Migration. Unter Gewalt- und Sexualstraftätern seien bestimmte Nationalitäten «massiv übervertreten», sagte er in dem am Freitag in den Zeitungen von CH Media veröffentlichten Gespräch. Es sei «höchste Zeit, dass die Politik daraus die richtigen Schlüsse zieht». Gleichzeitig betonte er, man unterscheide zwischen Kriminellen und «fleissigen, gesetzestreuen Arbeitskräften, die legal in unser Land kommen».

Die FDP wolle, dass Täter deutlich konsequenter bestraft würden. Natürlich brauche es immer eine Einzelfallprüfung, und die Verhältnismässigkeit müsse gewahrt bleiben. «Aber wenn die bedingte Strafe bei Gewalttaten quasi der Normalfall ist, stört das das Gerechtigkeitsempfinden», sagte Mühlemann weiter.

«Täter besser geschützt als Opfer»

Die Täter müssten darum «Strafen erhalten, die wehtun». Die FDP erwarte, dass der Bundesrat entsprechende Vorschläge ausarbeiten werde. Mühlemann sagte, er habe den Eindruck, dass heute «Täter besser geschützt werden als Opfer». Als Beispiel führte er an, dass jeder vierte verurteilte Vergewaltiger nicht ins Gefängnis müsse, sondern mit einer bedingten Strafe davonkomme. Die FDP fordere deshalb, dass Richter bedingte Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten künftig explizit begründen müssten.

Mehr zu Sexualdelikten
Das sind deine Rechte bei sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz
Der Fall Inselspital
Deine Rechte bei sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz
Regeln für Sexualstraftäter sollen verschärft werden
In öffentlichem Interesse
Regeln für Sexualstraftäter sollen verschärft werden
30 Sexualdelikte online gemeldet
Neues Modell im Kanton Zürich
30 Sexualdelikte online gemeldet
Missbrauch mit K.-o.-Tropfen – Politikerinnen machen Druck
Missbrauch mit K.-o.-Tropfen
Prävention soll Täter-Männer ins Visier nehmen

In der Migrationspolitik verlangte Mühlemann einen konsequenteren Vollzug. Abgewiesene Asylsuchende müssten rasch weggewiesen werden, und für Personen aus Herkunftsländern mit geringer Asylchance brauche es beschleunigte Verfahren.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen