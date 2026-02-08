Përparim Avdili und seine Partnerin Fabiana Margadant werden im Juni Eltern. Kennengelernt haben sich die Migros-Managerin und der Bankwirtschafter über die FDP.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Përparim Avdili (38) ist Präsident der FDP in der Stadt Zürich. Er kandidiert für den Stadtrat und will am liebsten Stadtpräsident werden. Schon jetzt steht fest: 2026 wird für ihn so oder so ein einschneidendes Jahr. Denn Avdili und seine Partnerin Fabiana Margadant (35) erwarten Ende Juni ihr erstes Kind.

«Wir freuen uns riesig auf unser Mädchen», erzählen die beiden in ihrem Schrebergarten in Altstetten. Seit zwei Jahren kennen sich Avdili und Margadant. Er hat albanische Wurzeln, ihr Vater ist Bündner, ihre Mutter stammt aus Paraguay.

Fabiana Margadant ist Migros-Managerin

Die beiden haben sich über die FDP kennengelernt – auch Fabiana Margadant ist ein Animal politique. Bei der Migros setzt sie sich mit Nachhaltigkeitsfragen auseinander. Am 8. März kandidiert sie für den Gemeinderat. Als Stadtrat oder Stadtpräsident hätte Përparim Avdili einen Fulltime-Job. Gibts da überhaupt Zeit für ein Baby?

«Natürlich! Wie viele andere Eltern auch werden wir Familie und Beruf unter einen Hut bringen und uns gegenseitig unterstützen», erzählt das FDP-Paar. Wann Avdili Papizeit nehmen wird, hänge vom Ausgang der Wahlen ab. Sicher sei aber, dass Fabiana Margadant nach ihrem Mutterschaftsurlaub zur Migros zurückkehren wird. «Uns ist wichtig, dass wir beide unsere beruflichen Ziele verfolgen können.»

Und gibts vielleicht bald einen Heiratsantrag? «Uns ist am wichtigsten, dass wir gemeinsam glücklich sind», sagt Avdili – und fügt vielsagend hinzu: «Sag niemals nie! Man sollte im Leben nie etwas ausschliessen.»