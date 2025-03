Er stellte sich gegen Abstimmungsanlagen Wie steht es bei Ihnen um Transparenz, Herr Pfister?

Bundesratskandidat Martin Pfister will das Verteidigungsdepartement transparenter machen. In seiner politischen Karriere stand Transparenz aber nicht immer an erster Stelle.

Publiziert: 12:28 Uhr | Aktualisiert: vor 1 Minute