Die Mitte-Bundesratskandidaten Markus Ritter und Martin Pfister liefern sich an der Delegiertenversammlung in Visp VS erstmals öffentlich einen Schlagabtausch. Zwischen den Kandidaten waren allerdings kaum politische Unterschiede zu erkennen.

1/5 Markus Ritter (l.) und Martin Pfister auf dem Podium bei der Mitte-Delegiertenversammlung in Visp. Foto: keystone-sda.ch

Céline Zahno Redaktorin Politik

Beide sind «der Fondue-Typ», beide wandern lieber in den Bergen als sie im See schwimmen und beide bewundern alt Bundesrat Kurt Furgler (1924–2008). Wer ist hier wer? Teilweise unterscheiden sich die Antworten von Markus Ritter (57) und Martin Pfister (61) höchstens in der Wortwahl.

Es soll der Höhepunkt dieser Mitte-Delegiertenversammlung am Samstag in Visp VS sein: Die beiden Bundesratskandidaten liefern sich das erste Mal öffentlich einen Schlagabtausch. Zuvor hielt Gerhard Pfister (62) eine Rede, die vom Zustand der Mitte-Partei zur geopolitischen Weltlage schwenkte. Und Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregy (46) hielt ein feuriges Plädoyer für die Abschaffung der Heiratsstrafe.