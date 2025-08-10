In Zug ist heute der zweite Wahlgang für den Regierungsratssitz des in den Bundesrat gewählten Martin Pfister. Die Mitte kämpft darum, ihren Sitz zu behalten.

Wer holt sich Martin Pfisters Sitz im Zuger Regierungsrat?

1/5 Am 1. April startete Martin Pfister als Verteidigungsminister. Seither ist sein Sitz im Zuger Regierungsrat verwaist. Foto: Armin Durgut

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Es war eine überraschende Wahl: Dass der Zuger Regierungsrat Martin Pfister (62, Mitte) zum Nachfolger von Verteidigungsministerin Viola Amherd (63) gewählt wird, hätte wenige Wochen vor der Bundesratswahl niemand gedacht.

Doch am 12. März wurde Pfister gewählt, am 1. April trat er das Amt an. Und dem Kanton Zug fehlt seither ein Regierungsrat.

Am Sonntag wählen die Zugerinnen und Zuger Pfisters Nachfolger. Im zweiten Wahlgang stehen sich noch zwei Männer gegenüber: Mitte-Kandidat Andreas Hausheer (52) und Andreas Lustenberger (38) von der ALG, wie die Grünen in Zug heissen. Kaum Chancen werden dem dritten Kandidaten, Andy Villiger (62, parteilos), eingeräumt.

Rein bürgerliche Regierung

Würde Lustenberger die Wahl schaffen, hätte Zug wieder einen links-grünen Regierungsrat. Aktuell ist das siebenköpfige Gremium rein bürgerlich besetzt. Mitte-Kandidat Hausheer hatte von SVP und FDP zwar keine Wahlempfehlung erhalten, die Stimmen aus diesem Lager dürften ihm aber dennoch zufallen.

Im ersten Wahlgang hatte niemand das absolute Mehr erreicht. Hausheer hatte am 15. Juni das beste Resultat unter den damals sechs Kandidierenden gemacht. Er holte 10'202 Stimmen, Konkurrent Lustenberger 8562. Villiger dagegen erreichte nur 1800 Stimmen.