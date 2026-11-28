Lernende haben weniger Ferien als Gymnasiasten und damit weniger Zeit für freiwilliges Engagement. Ein Vorstoss im Basler Grossrat will ihnen deshalb eine zusätzliche Woche für Nachhaltigkeitsprojekte ermöglichen.

Darum gehts Ein Vorstoss im Basler Grossrat fordert eine zusätzliche Ferienwoche für Lehrlinge für Klimaprojekte

Die Projekte sollen Netto-Null oder Kreislaufwirtschaft fördern und in den Schulferien stattfinden

Der Vorstoss fordert Erwerbsersatz und einen positiven Vermerk im Abschlusszeugnis der Lehrlinge

Janic Urech Redaktor Politik

Öko-Ferien für Lehrlinge, das will ein Vorstoss im Basler Grossrat. Darin wird gefordert, dass Lehrlinge eine zusätzliche Woche Ferien beziehen können, um sich bei einem Projekt zu engagieren, welches hilft das Netto-Null-Ziel der Stadt zu erreichen oder die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Der Kanton betreibt für Unternehmen bereits solche Förder- und Weiterbildungsprogramme.

Die junge Generation sei künftig im Nachhaltigkeitsbereich besonders gefordert, steht in der Begründung des Vorstosses. Da sei es wichtig, dass sie sich das nötige Know-How frühzeitig erarbeiten können. Gymi-Schüler hätten mit ihren 13 Wochen Ferien genügend Zeit für freiwillige Engagements und individuelles Lernen. Lehrlinge haben diese Zeit nicht. Sie haben im Normalfall nur vier bis fünf Wochen Ferien. Deshalb möchte man ihnen mit dem Vorstoss eine weitere Woche ermöglichen.

Nach dem Modell Jugendurlaub

Das Modell basiert auf der Idee des «Jugendurlaubs» für unter 30-Jährige. Wer ein Jugendlager leitet, einen Kurs für Jugendliche durchführt, einen Jugendtreff betreut oder in einer Lagerküche steht, kann dafür jährlich fünf Tage unbezahlte Ferientage beziehen. Wer einen Leiterkurs des Bundesamts für Sport besucht, erhält dafür sogar Erwerbsersatz.

Der Bund gab in diesem Sommer nach einer Vernehmlassung bekannt, dieses Angebot ausweiten zu wollen. Einerseits soll es zwei Wochen anstatt nur eine geben. Andererseits soll man den Jugendurlaub auch für die Jugendarbeit ausserhalb von Vereinen oder Organisationen beziehen können.

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Der Vorstoss in Basel möchte dieses Modell nutzen, um das Engagement für die Nachhaltigkeit zu fördern. Der Regierungsrat wird beauftragt, Möglichkeiten zu schaffen, um für Klimaprojekte freizunehmen. Die entsprechenden Projekte sollten während den Schulferien stattfinden, damit sie mit der Berufsschule vereinbar sind. Ausserdem soll der Kanton einrichten, dass die Teilnehmenden vom Erwerbsersatz profitieren können und dass das Engagement positiv im Abschlusszeugnis vermerkt wird.

Eingereicht wurde der Vorstoss von der Basta!-Grossrätin Brigitta Gerber (64). Unter den Mitunterzeichnern sind zudem Vertreter aus SP, Grüne, GLP und EVP. Können alle Mitunterzeichnenden ihre Fraktionen von dem Vorhaben überzeugen, reicht dies locker zu einer Mehrheit der 100 Basler Grossräte.