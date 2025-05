Der Austausch von Bund und Verbänden zum Mietrecht geht vorderhand nicht weiter. Wirtschaftsminister Guy Parmelin sagte die während der Sommersession des Parlaments geplante Sitzung ab, weil bei einem Teil der Verbände kein Interesse an einem Dialog bestand.

Guy Parmelin sagt einen Austausch zum Mietrecht ab.

Parmelin bedauere es, dass der begonnene Austausch nicht weitergeführt werden könne, hiess es in der Mitteilung seines Departements (WBF). Er sei jedoch nach wie vor überzeugt, dass der Dialog unter den Akteuren im Mietwesen wichtig sei.

Die laufenden Arbeiten zu mietrechtlichen Fragen – etwa zum Mietzinsmodell – werden nach Angaben des WBF im Auftrag des Bundesrats weitergeführt. Parmelin wolle sich weiterhin für konstruktive Lösungen im Mietrecht einsetzen.

Einführung nach Miet-Abstimmungen

Der Austausch zum Mietrecht unter Parmelins Leitung hatte im November 2024 begonnen, nachdem die Stimmberechtigten zwei Vorlagen mit Änderungen im Mietrecht abgelehnt hatten. Das Stimmvolk sei von den Neuerungen beim Anmelden von Eigenbedarf und bei der Untervermietung nicht überzeugt gewesen, sagte Parmelin damals.

Parmelin warnte am Abend des Abstimmungssonntags davor, das Mietrecht zu belassen, wie es ist. In einigen Punkten müssten die Gesetze modernisiert und aktualisiert werden. Dazu brauche es einen transparenten, konstruktiven Dialog aller Betroffener. Er kündigte damals die Gespräche mit den Spitzen der Verbände von Mietenden und Vermietenden an.