Mit Verfassungsartikel Mieterverband will missbräuchliche Mieten bekämpfen

Mit einem Verfassungsartikel will der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz gegen missbräuchlich zu hohe Mieten vorgehen. Am Freitag hat er dazu in Bern seine Mietpreis-Initiative vorgestellt. Die Unterschriftensammlung soll Anfang Juni beginnen.

Publiziert: 16:03 Uhr