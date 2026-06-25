Der Bundesrat befindet sich aktuell auf seinem traditionellen «Reisli» vor den Sommerferien. Dabei kommt es wie immer zum Austausch mit der Bevölkerung – und zu interessanten Bildern. Blick hat die besten ausgewählt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundespräsident Guy Parmelin lud den Bundesrat in seinen Heimatkanton Waadt ein

Die Bevölkerung konnte sich bei einem Apéro auf Schloss Aubonne mit den Bundesräten austauschen

Morgen Vormittag findet ein weiteres Apéro mit der Bevölkerung in Aigle statt.

Patrick Gerber Redaktor Politik

Der Bundesrat startete am Donnerstag sein traditionelles «Reisli». Wie jedes Jahr vor den Sommerferien besucht die Landesregierung während zwei Tagen den Heimatkanton des jeweiligen Bundespräsidenten. Dieses Jahr lud Guy Parmelin (66, SVP) in den Kanton Waadt ein. Dabei kommt es wie immer auch zu vielen Begegnungen mit der Bevölkerung – und ungewöhnlichen Bildern.

Das diesjährige «Reisli» begann im Schloss Lucens VD. Dort genoss der Bundesrat den «schönen, schattigen Innenhof». Dann ging es weiter zu Schloss von Aubonne VD. Hier kam die Bevölkerung zum Zug: Bei einem Apéro hatte sie die Möglichkeit, mit den Bundesräten zu sprechen und Fotos zu machen. «Der Aperitif mit der Bevölkerung ermöglichte schöne Begegnungen und lebhafte Gespräche», rapportierte der Bundesrat auf der Plattform X.

Am Freitagvormittag wird in Aigle VD ein weiterer Apéro mit der Bevölkerung stattfinden.