Die Deutsche Bahn verbietet Alkohol an all ihren Bahnhöfen. Der Bundesrat will davon nichts wissen. Für ihn wäre ein solches Verbot unverhältnismässig. Auch die SBB selber zeigen sich skeptisch.

Darum gehts In Deutschland gilt seit Mitte Oktober an rund 5400 Bahnhöfen ein Verbot des Alkoholkonsums

Der Bundesrat lehnt ein generelles Verbot ab und setzt im öV auf verhältnismässige Massnahmen

Die SBB setzen auf Präsenz und gezieltes Einschreiten, übermässiger Alkoholkonsum ist verboten

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Seit Mitte Oktober ist fertig lustig. An den rund 5400 Bahnhöfen in ganz Deutschland gilt ein Alkoholverbot. «Wir greifen durch: Wir verbannen das Alkoholtrinken aus unseren Bahnhöfen», hatte Evelyn Palla angekündigt. Und die Chefin der Deutschen Bahn begründete: «Zu oft mussten wir feststellen, dass dort, wo zu viel Alkohol fliesst, auch die Gewalt zunimmt. Es geht um den Schutz unserer Mitarbeitenden und Fahrgäste.»

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Anders in der Schweiz. Angeführt von Verkehrsminister Albert Rösti (59) will der Bundesrat von einem generellen Alkoholverbot nichts wissen. Das stellt er auf eine Anfrage von Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (50) klar. So seien «verhältnismässige und gezielte Massnahmen» einem generellen Konsumverbot vorzuziehen.

Für Bundesrat wäre Verbot unverhältnismässig

«Ob ein generelles Alkoholverbot zu einer Reduktion der Gewalt gegen Personal und Reisende im öV führt, ist aktuell empirisch nicht belegt», schreibt der Bundesrat in seiner Antwort. «Und es bestehen Zweifel, ob eine solche Massnahme in der Schweiz verhältnismässig wäre.»

Müller-Altermatt dagegen verweist in seinem Vorstoss darauf, dass die Deutsche Bahn positive Erfahrungen gemacht habe an Bahnhöfen, an denen entsprechende Verbote schon länger gelten. «Insbesondere werden weniger Konflikte und Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss sowie ein geringerer Reinigungsaufwand genannt.»

Hintergrund des Verbots in Deutschland war ein Vorfall in Baden-Württemberg, bei dem ein offensichtlich alkoholisierter Passagier einen Bahnmitarbeiter bei einer Ticketkontrolle schwer verletzt hatte.

Der Bundesrat räumt zwar ein, dass Studien aus der Schweiz ebenfalls darauf hinwiesen, «dass ein erheblicher Teil der Gewaltvorfälle im öffentlichen Raum mit Alkoholkonsum in Zusammenhang steht». Es gebe aber immer verschiedene Faktoren für Gewalt und Aggression. Für solche im öffentlichen Verkehr gebe es keine umfassenden Daten. Sobald Erfahrungen aus Deutschland vorliegen, könnten allenfalls Massnahmen geprüft werden.

Auch SBB zeigen sich skeptisch

Gleichzeitig spielt der Bundesrat den Ball den hiesigen Transportunternehmen zu. Diese hätten schon heute die Kompetenz, verhältnismässige Regeln im Umgang mit Alkoholkonsum in ihren Bahnhofsordnungen festzulegen und diese auch durchzusetzen.

Bisher aber zeigten sich die SBB skeptisch gegenüber einem generellen Alkoholverbot. Man setze stattdessen auf klare Regeln, Präsenz und gezieltes Einschreiten dort, wo störendes oder gefährdendes Verhalten andere Reisende oder Angestellte beeinträchtige.

Übermässiger Alkoholkonsum sowie Aufenthalt in offensichtlich betrunkenem Zustand sind schon heute gemäss Bahnhofordnung nicht erlaubt. Zudem gilt seit 2008 ab 22 Uhr eine Verkaufsbeschränkung von Alkohol an Kiosken und in Läden, ausgenommen Restaurants und Bars. Daran soll sich vorderhand auch nichts ändern.