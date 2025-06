In diesen Kantonen gibt es am meisten Zoff

1/6 Die Schweiz ist ein Land der Mieter. Von Leerkündigungen, Mietzinserhöhungen und weiteren anfechtbaren Ereignissen sind daher viele hier lebende Personen betroffen. Foto: Qendresa Llugiqi / Blick

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Mietzinserhöhungen, ausstehende Zahlungen oder Mängel an der Wohnung – es gibt viele Gründe, warum es zwischen Mietern und Vermietern zum Streit kommt. In der Schweiz lebt über die Hälfte der Bevölkerung zur Miete oder Untermiete – so viele wie in keinem anderen Land Europas.

Hauseigentümerinnen und Mieter bekriegen sich auch immer wieder vor der Urne. Geht es aber um Einzelfälle, haben die Kantone klare Abläufe: Bei Problemen müssen die beiden Parteien in die Schlichtung. Doch nicht in allen Regionen passiert dies gleich oft. Blick zeigt auf, wo die Miet-Brennpunkte der Schweiz liegen.