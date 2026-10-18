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Schafft sie die Wahl in den Regierungsrat?
Heute schlägt die Stunde der Wahrheit für FDP-Riniker

Der Aargau bekommt wohl eine neue Regierungsrätin. FDP-Nationalrätin Maja Riniker liegt im Kampf um den Sitz des abtretenden Baudirektors Stephan Attiger (FDP) klar an der Spitze.
Publiziert: vor 45 Minuten
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FDP-Nationalrätin Maja Riniker wird in den Aargauer Regierungsrat wechseln. Sie gewinnt die Wahl am Sonntag.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Der Aargau entscheidet über die Neubesetzung eines Regierungsratssitzes
  • FDP-Baudirektor Stephan Attiger tritt ab. Er war seit 2013 im Amt
  • Nationalrätin Maja Riniker hat die grössten Chancen
Lucien Fluri
Lucien FluriCo-Ressortleiter Politik

FDP-Nationalrätin Maja Riniker (48) verlässt Bern! Die Nationalratspräsidentin 2025 wird in die Aargauer Regierung wechseln. Das kann man bereits sagen, nachdem im Aargau 193 von 196 Gemeinden (Stand 11.30 Uhr) ausgezählt sind. Riniker dürfte damit zur Nachfolgerin des abtretenden Baudirektors Stephan Attiger (59, FDP) werden.

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Die Wahl war für Riniker ein Spaziergang. Sie erhielt in den 193 Gemeinden 66'809 Stimmen Stimmen und liegt deutlich vor den drei anderen Kandidierenden. Auch das Absolute Mehr ist kein Thema. Riniker liegt rund 23'000 Stimmen darüber. Loredana Nigro (25) von der Juso hat auf Platz 2 lediglich 8'046 Stimmen, die parteilose Theres Schöni (64) und Stephan Zurfluh (64) für die Musikpartei folgen dahinter mit nochmals weniger Stimmen.

Mit Riniker bekommt der fünfköpfige Aargauer Regierungsrat eine zweite Frau neben SVP-Bildungsdirektorin Martina Bircher (42). An der Sitzverteilung (2 SVP, 1 Mitte, 1 FDP, 1 SP) ändert sich nichts. Das absehbare Resultat sorgte für geringen Aufmarsch an den Urnen: Die Stimmbeteiligung liegt gerade einmal bei 20 Prozent.

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