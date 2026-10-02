Cyberangriff auf Raumfahrtunternehmen «Beyond Gravity»

Das Schweizer Raumfahrtunternehmen «Beyond Gravity» wurde Mitte August Opfer eines Cyberangriffs. Die bisherigen Erkenntnisse würden auf einen hochprofessionellen Angreifer hinweisen, heisst es in einer Medienmitteilung. Die FDP spricht von einem «Angriff auf die Schweiz».

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Schon am 12. August haben man Hinweise auf «möglicherweise schädliche Aktivitäten in der eigenen IT-Umgebung» erhalten und daraufhin umgehend vertiefte Abklärungen eingeleitet, schreibt Beyond Gravity. Das Raumfahrtunternehmen gehört dem Bund und ist eine Abspaltung des Bundes-Rüstungskonzerns Ruag.

«Die laufende, aufgrund der Komplexität des Angriffs äusserst zeitintensive Untersuchung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Cybersicherheit und externen Forensik-Spezialisten», heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Beim Angreifer handelt es sich mutmasslich um einen hochprofessionellen Akteur. Die Urheberschaft ist noch nicht bestätigt und bleibt Gegenstand weiterer Abklärungen.»

FDP spricht von Angriff auf die Schweiz

Nun habe man Anzeige erstattet und die Sicherheitsmassnahmen ausgebaut. «Die IT-Systeme werden verstärkt überwacht, Fachleute suchen gezielt nach Angreiferaktivitäten und analysieren betroffene Geräte forensisch. Zudem wird die IT-Umgebung laufend weiter abgesichert.»

Die FDP Schweiz wird in einer Medienmitteilung deutlicher. Sie spricht von einem «Angriff auf die Schweiz». «Falls dahinter ein staatlicher Akteur steckt, so hat der hybride Krieg unser Land erreicht.» Die Partei fordert deshalb, dass die Politik die «richtigen Prioritäten setzt und in die Sicherheit unserer Bevölkerung und Infrastruktur investiert.»

Beyond Grafity entwickelt unter anderem Komponenten für Trägerraketen und Satelliten.