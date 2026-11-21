Martin Pfister übernimmt Verantwortung und bleibt im VBS – das ist gut so. Doch ohne eine PUK und harte Konsequenzen bei der Ruag droht er zu scheitern. Ein Kommentar.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

VBS-Chef Martin Pfister verdient Respekt für seine Entscheidung, im VBS zu bleiben. Jeder hätte nur allzu gut verstanden, dass er nach kurzer Zeit die Flucht ergreift und ein anderes Departement wählt – so wie es die SVP-Bundesräte Ueli Maurer und Guy Parmelin taten. Trotzdem darf Pfister nicht weiterwursteln wie bisher. Es braucht einen Bruch mit der Vergangenheit.

Mitte-Mann Martin Pfister sollte mehr auf seinen Zuger Parteifreund Gerhard Pfister hören. Der ehemalige Mitte-Chef hatte in einem «NZZ»-Interview eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) gefordert, um den VBS-Schlamassel aufzuarbeiten – ohne Erfolg. Eine PUK zum VBS-Debakel hätte die Chance auf einen echten Neustart im VBS ermöglicht – ohne Rücksicht auf die Vergangenheit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere VBS-Skandale ans Licht kommen. Das ist weder für das Vertrauen ins VBS gut noch für die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz.

Als studierter Historiker weiss Martin Pfister genau, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Noch wäre es für eine PUK nicht zu spät. Aber irgendwann wird es zu spät sein – und dann würde Martin Pfister nicht mehr vom Bonus zehren, das VBS erst kürzlich übernommen zu haben.

Pfister sollte auch alles tun, um ehemalige Ruag-Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Wer Millionen versenkt und Verantwortung trägt, darf nicht länger ungeschoren davonkommen. Nur mit solchen Konsequenzen setzt Pfister das nötige Signal: Im VBS sind neue Zeiten angebrochen.