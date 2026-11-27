Cédric Wermuths (40) Mutter nahm sich nach langer Krankheit das Leben. Auf dieses tragische Ereignis reagierte der SP-Co-Präsident mit Rückzug und Distanzierung. Wie stark ihn dabei seine männliche Sozialisation prägte, wurde ihm erst später bewusst. Mit Blick spricht er darüber.

Wie sind die Krankheit und der Suizid Ihrer Mutter mit Ihrer Männlichkeitserfahrung verbunden?

Meine Mutter war über Jahre hinweg schwer bipolar krank. Sie hat mehrere Suizidversuche unternommen. Beim letzten verstarb sie. Ich war damals 29 Jahre alt. Dies hinterliess bei mir eine ganze Mischung von Gefühlen und hat mein Leben massiv geprägt. Mir wurde erst Jahre später bewusst, wie man als Mann auf eine ganz bestimmte Art und Weise lernt, mit Schmerzen und Herausforderungen umzugehen.

Wie denn genau?

Die psychische Krankheit meiner Mutter fing an, sich deutlich zu äussern, als ich vierzehn war. Ich habe versucht, auf diesen Schicksalsschlag mit Stärke und Abgrenzung zu reagieren. Ich habe mich distanziert und zurückgezogen. Ich war überzeugt, dass ich das mit mir selber ausmachen muss. Das prägt meinen Umgang mit eigenen Gefühlen bis heute. Ich musste verhältnismässig alt werden, um zu merken, dass es hilft, über Probleme zu sprechen. Ich finde es erschreckend, wie vielen Männern es wie mir geht und dies erst so spät verstehen.

Konnten Sie mit Ihrer Mutter über ihre Gefühle sprechen?

Ich habe mit meiner Mutter wenig über diese Situation gesprochen. Natürlich gab es Momente, in denen man es nicht vermeiden konnte. Wir mussten sie zum Beispiel mehrfach im Spital abholen. Wir haben uns dann aber mehr über Organisatorisches unterhalten. Darüber, was ihre Krankheit mit unserer Beziehung und unserem Familiengefüge gemacht hat, haben wir wenig gesprochen. Meine Mutter hatte auch Schuldgefühle uns gegenüber. Jetzt ist es zu spät – ich bedaure das sehr.

Sie standen durch Ihr politisches Engagement schon früh in der Öffentlichkeit. Wie sind Sie mit dem Druck umgegangen, trotz dieser Schwere funktionieren zu müssen?

In meiner Jugend war das politische Engagement sicher auch eine Art Flucht vor der familiären Geschichte. Die Politik war für mich ein Ort, wo ich das alles beiseiteschieben konnte. Das hat mir sehr geholfen. Durch die konstante Beschäftigung konnte ich den Schmerz auch stark von mir weghalten. Diese Vermeidung von Schmerz scheint mir eine Strategie, die viele Männer anwenden, auch durch berufliches Engagement. Das führt aber dazu, dass man nie richtig lernt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Vielen Männern fehlt ganz grundlegend die Sprache dafür. Daran muss ich heute noch arbeiten.

Wie gehen Sie heute mit unangenehmen Gefühlen um?

Heute fällt es mir sicher leichter, über Probleme und Schwächen zu sprechen. Dennoch ist meine erste Reaktion immer noch zuerst stark sein und es mit mir alleine ausmachen. Das, was ich mit meiner Mutter erlebt habe, lässt sich nicht ein Leben lang unterdrücken. Irgendwann ist es so stark da, dass es einen von innen heraus zwingt. Ich habe mir auch zeitweise psychologische Hilfe geholt und bin bis heute regelmässig im Austausch mit meinem Psychoanalytiker. Ich merke, dass viele Männer in meinem Umfeld sich in einem ähnlichen Alter solche Fragen stellen. Irgendwann kann man sich dem nicht mehr entziehen. Aber auch ich bin noch immer am Suchen.

Sie haben es bis heute nicht geschafft, sich in den Armen eines männlichen Freundes über Ihren Verlust und Schmerz auszuweinen. Zeigt das, dass Sie noch Hemmungen haben?

Ja, natürlich. Es wäre auch absurd zu sagen, dass man Hunderte Jahre Patriarchat einfach so in ein paar psychologischen Sitzungen abtrainieren kann. Die gesellschaftlichen Strukturen und Prägungen sind enorm stark. Ich glaube, es geht darum, überhaupt erst diese Auseinandersetzung anzugehen. Viel weiter bin ich auch noch nicht. Mein Verhältnis zu männlichen Freunden und meiner eigenen Männlichkeit hat sich aber sicher verändert über die Zeit. Es ist alles ein bisschen entspannter.

Haben Sie als Mann auch von den gesellschaftlichen Strukturen profitiert – zum Beispiel beim Aufstieg zum Parteipräsidenten?

Logisch. Paradoxerweise hat mir diese Maske und die Abgrenzungsfähigkeit, die ich im Umgang mit meiner familiären Geschichte gelernt habe, in der Politik geholfen. Zudem trauen sich Frauen oft weniger zu als Männer, auch das hängt mit Rollenbildern zusammen. Während meiner Zeit im Juso-Präsidium sprach ich oft mit einer grossen Selbstverständlichkeit über Sachen, von denen ich de facto keine Ahnung hatte. Souveränes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit nennt sich das. Männer können das gut. Wir sind alle in der Selbstverständlichkeit gross geworden, dass uns die Welt gehört. Männer nehmen überall selbstverständlich sofort Raum ein. An jeder Party, bei jeder Sitzung. Dadurch war ich schnell auf einem aufsteigenden Ast. Damals war mir nicht bewusst, wie viel Sexismus diese Verhaltensweise mit sich bringt.

Hatten Sie als junger Mann keine Unsicherheiten?

Doch, klar. Diese Härte ist eine Überspielung von hochgradiger Unsicherheit. Es ist ein Mangel an emotionaler Reife und an Nähe zu sich selbst und anderen. Es ist eine falsche Stärke, die man ausstrahlt. Die Männlichkeit als gesellschaftliche Rolle trägt man wie einen Panzer. Das gibt viel Kraft, aber es entleert einen auch. Ich würde dies darum nie als positive Stärke bezeichnen. Diese machoide Männlichkeit kommt aus einer inneren Schwäche.

Wie kann daraus Gewalt entstehen?

Wir sprechen hier von einer Pyramide der Gewalt: Psychische und physische Gewalt hat ihre Basis in Machtverhältnissen und Rollenbildern. Männer lernen früh, dass sie für dominantes Verhalten und Rücksichtslosigkeit belohnt werden. Es ermöglicht etwa den beruflichen Aufstieg, wenn man sich gegen andere durchsetzt und keine Rücksicht nimmt. Dabei akzeptiert man auch Ausbeutung und Selbstausbeutung als Normalität. Das hat etwas mit kapitalistischen Verhältnissen zu tun. Diese männliche Dominanz funktioniert nur, wenn eine Abwertung und Ausbeutung anderer stattfindet. Im schlimmsten Fall führt dies zu Gewalt an Frauen oder queeren Menschen. Übrigens ist diese männliche Gewalt auch hauptverantwortlich für Gewalt an Männern.

Was können wir als Gesellschaft dagegen tun?

Männlichkeit, wie sie im patriarchalen System besteht, setzt voraus, dass man glaubt, einen Anspruch zu haben auf andere, vor allem auf Frauen. Es braucht deshalb die Bereitschaft, dass sich Männer mit sich selbst auseinandersetzen. Der Blick in den Spiegel kann dabei Widerstand auslösen, auch bei mir. Wenn man mir sexistisches Verhalten vorwirft, ist meine erste Reaktion Abwehr. Aber man muss sich eingestehen, dass man seinen Teil dazu beiträgt. Jeder Mann muss sich fragen: Wo bin ich in meinem Leben übergriffig oder sexistisch gewesen und bin ich es auch heute noch? Diese Selbstkonfrontation ist unangenehm. Ich kenne keinen Mann, der nicht einige Anekdoten über sein eigenes Verhalten erzählen könnte. Und vor allem keine Frau, die nicht über solches Verhalten von Männern berichten kann.

Ist das der Grund, warum Sie öffentlich über Ihre eigene Geschichte sprechen?

Ja. Die feministische Bewegung fordert seit langem, dass sich Männer mit den problematischen Seiten von Männlichkeit beschäftigen. Ich möchte, wo möglich, meinen Teil dazu beitragen. Ich bin seit 40 Jahren cis-Mann. Das ist eine Erfahrung, die ich mit anderen Männern teile. Sie verstehen, wovon ich spreche. Denn Männlichkeit ist gesellschaftlich konstruiert. Wir alle machen diese Erfahrung, wie stark dieses Rollenbild wirkt. Sie dient auch dazu, die ungleiche Verteilung von Vermögen und politischer Macht aufrechtzuerhalten. Das müssen wir gemeinsam verstehen und durchbrechen. Neben der eigenen Auseinandersetzung braucht es auch grundlegende gesellschaftliche Veränderungen.

Welche wären das?

Der Opferschutz in der Schweiz hat grosse Lücken. Heute hängt es vom Wohnort ab, ob der Schutz gewährleistet ist oder nicht. Einige Kantone haben nicht einmal Opferschutzplätze. Mit der Gewaltschutzinitiative wollen wir das ändern. Dazu haben wir mit Expertinnen und Experten Mindeststandards ausgearbeitet und fordern die nötigen finanziellen Mittel dafür ein. In einem zweiten Schritt braucht es rasche Interventionen, um drohende Gewalt zu verhindern. Wenn es zu extremen Formen von Gewalt kommt, hat dies fast immer eine Vorgeschichte. Da macht die Schweiz zu wenig in der Täterarbeit. Das Dritte ist die gesellschaftliche Prävention. Wir müssen schon mit Kindern viel mehr über ihr Rollenverhalten sprechen. Die öffentliche Schule leistet in diesem Kontext zwar bereits viel mehr als früher, aber auch hier können wir noch mehr tun.