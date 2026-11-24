«Bundesratsticket» ist der Begriff der Stunde. Er nervt. Und er ist ein Missgriff. Das Unwort sollte umgehend entsorgt und ersetzt werden. Ein Vorschlag, wie es treffender und appetitlicher ginge.

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick Print

Es gibt viele Tickets, aber eines tickt nicht richtig: das Bundesratsticket. Egal, ob es wie im Fall der Kombo Aeschi/Graber zum Hardliner-, Hooligan- oder Krawallticket verschärft wird. Der Begriff an sich ist ein Missgriff.

Ein Ticket ist etwas Verbindliches. Im ÖV garantiert es die Fahrt von A nach B. Wenn es bei Automobilisten als Strafzettel daherkommt, zahlt man es besser. Wer eines ergattert hat, ist beim ausverkauften Konzert dabei. Wenn die Nati das Ticket an die WM gelöst hat, dann spielt sie mit.

Ein Fötzel, mehr nicht

Nur in der Bundespolitik hat das Ticket optionalen Charakter: Man kann damit in den Bundesrat kommen, vielleicht, möglicherweise, bestenfalls – oder eben nicht. Von Anfang an ist klar, dass es einer bestimmt nicht schafft. Sein Ticket war bloss ein Fötzel, weniger wert als jenes, das er am Wahlmorgen fürs Parkhaus in Bern gelöst hat.

Das Unwort Bundesratsticket sollte ohne Vernehmlassung für ungültig erklärt, verbannt und ersetzt werden. Warum nicht zum Beispiel durch Bundesratsmenü?

Stellen wir uns den 9. Dezember vor, Bern, Bundeshaus, Nationalratssaal, Rednerpult: «Geschätzte Mitglieder der Vereinigten Bundesversammlung! Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei kredenzt Ihnen heute das SVP-Bundesratsmenü. Zwei Hauptgänge stehen zur Auswahl. Mit Aufwand und Unverfrorenheit zusammengestellt, mit Kalkül abgeschmeckt und schnörkellos serviert. Alle Zutaten heimisch, aus der Region, für nicht jede Region. Wir haben uns dabei erlaubt – kleiner Scherz unter Ratskollegen –, etwas weniger auf Ihre Linie zu achten als auf unsere Parteilinie. À la carte, jetzt wieder ernsthaft, gibts in diesem Säli nicht. Was darfs sein? À vous de choisir, charas collegas e chars collegas! Die Stimmenzähler nehmen Ihre Bestellung nun gerne auf. Und denken Sie daran: Am Ende wird gegessen, was auf den Tisch kommt.»

Das Ticket der Beatles

Einer der berühmtesten Songs, in denen es um ein Ticket geht, stammt von den Beatles. «Ticket to Ride» beschreibt das Ende einer Beziehung. Die Frau macht sich davon, sie hat die Nase voll und ein Ticket im Sack. Er bleibt enttäuscht zurück.

So wird es auch mindestens einem der beiden SVP-Kandidaten ergehen. Egal, dass er auf dem Ticket war – sein Zug ist abgefahren.