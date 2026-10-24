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Feuerwerksinitiative
«Dann müsste man auch das Skifahren verbieten»

Bundesrat Albert Rösti in der SRF-«Arena» zur Feuerwerksinitiative: «Dann müsste man auch das Skifahren verbieten.»
Publiziert: vor 7 Minuten
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