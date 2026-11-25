Die Steuerabzüge für Berufskosten von Angestellten, etwa für Arbeitskleidung, Homeoffice und Essen ausser Haus, sollen vereinfacht werden. Vieles will der Bundesrat nicht mehr einzeln abziehen lassen. Dafür plant er eine Pauschale.

Homeoffice lässt sich nicht mehr von den Steuern abziehen

Homeoffice lässt sich nicht mehr von den Steuern abziehen

Darum gehts Der Bundesrat will die Berufskostenabzüge vereinfachen und die meisten in einer Pauschale bündeln

Fahrten zur Arbeit und Kosten für auswärtige Wochenaufenthalte bleiben weiterhin separat abziehbar

Die Pauschale hängt vom Einkommen ab, die Kantone legen deren Höhe für ihre Steuern selber fest

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Das mühsame und komplizierte Ausfüllen der Steuererklärung soll ein Ende haben. Oder zumindest einfacher werden, verspricht der Bundesrat. Dazu möchte er die Abzüge der Berufskosten von Arbeitnehmenden neu aufgleisen.

Die Abzüge für die Fahrt zur Arbeit und den auswärtigen Wochenaufenthalt sollen bleiben. Alles andere soll neu in einer Pauschale zusammengefasst werden – zum Beispiel die Kosten für auswärtige Verpflegung. Diese Kosten müssen künftig auch nicht mehr nachgewiesen werden.

Die Pauschale soll vom Einkommen abhängen. Zwar hat der Bundesrat auch eine Kürzung bei Teilzeitarbeit geprüft, das aber würde die Sache nur wieder komplizierter machen. Wurde allerdings nur während eines Teils des Steuerjahrs gearbeitet, soll die Pauschale entsprechend gekürzt werden.

Die Abzüge werden für die direkte Bundessteuer und die kantonalen Steuern einheitlich ausgestaltet. Allerdings können die Kantone weiterhin selber über die Höhe der Abzüge entscheiden.

Homeoffice wird für viele sogar attraktiver

Mit der Reform reagiert der Bundesrat darauf, dass immer mehr Menschen im Land mobil oder im Homeoffice arbeiten. Die einheitliche Pauschale unterscheide nicht mehr zwischen dem Arbeitsplatz zuhause und jenem in der Firma.

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Homeoffice wird so sogar für viele noch attraktiver, weil der Abzug für auswärtige Verpflegung in der Pauschale enthalten ist. Weil die meisten Kantone in der Vernehmlassung aber dagegen waren, verzichtete der Bundesrat darauf, auch die Fahrkosten sowie die Wohnkosten für den auswärtigen Wochenaufenthalt einzubeziehen.

Steuern sollen sich so allerdings kaum sparen lassen. Das Finanzdepartement von FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter (62) muss die Höhe der neuen Pauschale für die direkte Bundessteuer noch festlegen – so aber, dass die Reform für die Staatskasse insgesamt möglichst neutral ausfällt.