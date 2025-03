Jetzt ist es fix Neu-Bundesrat Martin Pfister wird Verteidigungsminister

Der neue Mitte-Bundesrat Martin Pfister übernimmt wie erwartet das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Das teilte die Bundeskanzlei am Freitag mit. Pfister tritt per 1. April die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd an.

Publiziert: 09:34 Uhr | Aktualisiert: vor 34 Minuten