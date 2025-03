Affinität zur Westschweiz

«Man hat mich gefragt, ob ich bei Spitzenposition auf Sprachregionen Rücksicht nehmen werde», erzählt Pfister aus den Hearings. Das gehöre sich, so der neue Bundesrat. Er glaube, dass die Talente in der Westschweiz gleich verteilt seien wie in der Deutschschweiz, so Pfister. «Ich habe eine Affinität zur Westschweiz, es ist wichtig, dass sie gehört und involviert wird.»