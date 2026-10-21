Webseiten, Onlineshops und Nachrichtenportale sind derzeit weltweit angreifbar – wenn diese die Programmiersprache PHP verwenden. In Deutschland, Finnland und den Niederlanden haben Behörden Websites vom Netz genommen. Auch der Bund schlägt Alarm. Was es jetzt zu tun gilt.

Bund schlägt Alarm – Spitäler und Behörden haben ihre Website vom Netz genommen

Bund schlägt Alarm – Spitäler und Behörden haben ihre Website vom Netz genommen

Leandra Sommaruga

Zwei kritische Sicherheitslücken in der Programmiersprache PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Die Lücken könnten es Angreifern ermöglichen, Schadcode auf verwundbaren Webservern auszuführen. Dies warnte unter anderem bereits das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Nun schlägt auch der Bund Alarm und teilt mit: Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar.

Welche Anwendungen betroffen sind

PHP ist einer der zentralen Bausteine in verschiedenen Webanwendungen weltweit. Der Quellcode dieser Programmiersprache findet in verschiedenen Websiten, Onlineshops und Nachrichtenportalen. So wurden beispielsweise WordPress, Drupal, TYPO3, Joomla, Magento oder Nextcloud mit PHP entwickelt. In Deutschland, Finnland und den Niederlanden haben Behörden, Universitäten und Spitäler Websiten vom Netz genommen.

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, die betroffenen Systeme unverzüglich zu aktualisieren. «Prüfen Sie neben Webservern auch Anwendungen und Geräte, die PHP als integrierte Komponente verwenden», heisst es in der Meldung des BACS.

Das solltest du jetzt tun

Der Bund empfiehlt folgendes Vorgehen: «Ermitteln Sie PHP-Installationen, eingesetzte Versionen, Erreichbarkeit und zuständige Betreiber. Berücksichtigen Sie integrierte Komponenten und extern betriebene Anwendungen.»

Danach soll man unverzüglich Updates installieren und sich bei Hosting-Angeboten und Herstellerprodukten die Behebung bestätigen. Nach dem Update sollen die betroffenen PHP-Dienste sowie die dauerhaft laufenden PHP-Prozesse neu gestartet werden. Container müssen gegebenenfalls neu gebaut und bereitgestellt werden.

Zudem solle man kontrollieren, ob die tatsächlich laufenden Anwendungen die korrigierte PHP-Version oder ein vom Anbieter als behoben ausgewiesenes Paket verwenden.

Und zuletzt gilt es, Systeme auf Auffälligkeiten prüfen: «Untersuchen Sie Protokolle und betroffene Systeme auf ungewöhnliche Anfragen, Abstürze, veränderte Dateien und unerwartete Prozesse.» Ein Update beseitigt keine bereits erfolgte Kompromittierung.

++ Update folgt ++