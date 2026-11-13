Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden ist gegroundet: Der Bund verwehrt eine Wiederaufnahme des Betriebs auf dem ehemaligen Militärflugplatz Kägiswil.

Darum gehts Der Bund lehnt den Weiterbetrieb des Flugplatzes Kägiswil durch die Genossenschaft Obwalden ab

Das Areal soll der Rega für Hauptsitz und Heliport in Kägiswil dienen

Die Genossenschaft muss den Flugplatz bis Ende März an den Bund zurückgeben

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Seit Anfang Oktober hebt auf dem Flugplatz Kägiswil kein Flieger mehr ab. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hatte das Gesuch der Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) für eine dauerhafte zivile Umnutzung des Flugfeldes abgelehnt.

Das Verbot hätte vorerst bis zum 20. November gegolten. In dieser Zeit wollten die FGOW mit dem Bund verhandeln – und reichte zudem am Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Nun ist jedoch klar: Für die Genossenschaft endet dies mit einer Niederlage. Verkehrsminister Albert Rösti (59) und Verteidiungsminister Martin Pfister (63) hätten «nach einer Gesamtwürdigung der Situation» einen Weiterbetrieb abgelehnt, teilt der Bund am Freitag mit.

Flugplatz geht an den Bund zurück

Die FGOW habe für ihre geplante Umnutzung nicht die nötigen Einverständniserklärungen vorweisen können, schreibt der Bund in der Mitteilung. Daher sei das noch hängige Gerichtsverfahren für die Genossenschaft «aussichtslos». Das Areal soll künftig der Rega zur Verfügung stehen, die dort ihren neuen Hauptsitz und einen zivilen Heliport plant. Der Entscheid aus dem Bundesrat sei daher wichtig, um den knappen Terminplan für dieses Vorhaben einzuhalten.

Die Rega muss ihren bisherigen Standort am Flughafen Zürich bis Ende 2030 räumen, da dort eine Pistenumrollung geplant ist. Um ihre Zukunft zu sichern, hat die Organisation beim Bazl ein Gesuch eingereicht, sich auf dem Gelände in Kägiswil niederzulassen. Die Regierung und das Parlament des Kantons Obwalden unterstützen das Projekt. Laut Bund ist es eine realistische Perspektive, den Standort Kägiswil für die Luftfahrt zu erhalten.

Für die FGOW ist der Traum derweil endgültig geplatzt. Sie muss den Flugplatz nun an den Bund, respektive das Bundesamt für Rüstung Armasuisse, zurückgeben. Dafür wurde die ursprünglich auf den 7. Januar festgelegte Frist auf Ende März verlängert, so der Bund. Dies gebe der Genossenschaft die notwendige Zeit, um die Rückgabe abzuschliessen.