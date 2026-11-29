Das Volk lehnt eine höhere Mehrwertsteuer für die 13. AHV ab. Damit bleibt unklar, wie die Rente finanziert wird. Eine bessere Lösung wird es so schnell nicht geben. Für eine Bevölkerungsgruppe hat dies einen hohen Preis. Die Analyse.

Dass wir jetzt nicht mehr zahlen müssen, wird einen hohen Preis haben

Dass wir jetzt nicht mehr zahlen müssen, wird einen hohen Preis haben

Darum gehts Das Volk hat die höhere Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. AHV-Rente an der Urne abgelehnt

Für einen neuen Kompromiss müssten FDP und Mitte zusammenarbeiten, etwa mit einem Gegengeschäft

Jede Verzögerung bei der AHV-Finanzierung erhöht künftig die Lasten für die jüngere Generation

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Auf den Black Friday folgt der schwarze Sonntag – zumindest für die AHV-Finanzierung. Mit einem Unterschied: Die am Freitag bestellten Schnäppchen bekommt nur, wer das Portemonnaie öffnet. Anders ist das bei der AHV. Für das im März 2024 bestellte Super-Schnäppchen 13. AHV-Rente soll vorderhand niemand in die Tasche greifen müssen. Doch wenn im Dezember die erste «Dreizehnte» ausbezahlt wird, ist sie schlicht nicht bezahlt. Das ist der Haken am damaligen Super-Schnäppchen, das die Linke dem Volk gemacht hat.

Es ist zwar auf den ersten Blick ein Widerspruch, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zuerst die 13. AHV-Rente annehmen und dann die nötige Finanzierung ablehnen. Doch das Volk hat das Recht, eine Lösung abzuschiessen, wenn es sie für schlecht oder falsch hält. Die FDP hat gespürt, dass die Schweizerinnen und Schweizer gerade sehr sensibel auf höhere Ausgaben reagieren. Die Kaufkraft ist das Thema der Stunde.

Die Preisfrage ist jetzt: Gibt es eine bessere Lösung, die auch realistische Chancen hat?

Drei Vorschläge, alle haben einen schweren Stand

Drei Vorschläge liegen auf dem Tisch. Alle drei scheinen kaum umsetzbar.

Da ist das höhere Rentenalter. Doch die Schweizerinnen und Schweizer haben bei der Initiative der Jungfreisinnigen für das Rentenalter 66 überaus deutlich klargemacht: Vorerst kommt das nicht infrage.

Sparen, sparen, sparen. Das stellt die FDP beim Bundesbudget in den Vordergrund. Doch wer anschaut, wie bisher die Sparpläne funktioniert haben, muss grösste Zweifel haben, dass sich das Parlament auf ein solches Milliardenpaket einigen kann. Und zudem möchte auch noch die Armee ein paar zusätzliche Milliarden aus diesem Budget haben.

Höhere Lohnabzüge könnten wieder zum Thema werden. Doch im Parlament hatten sie bisher keine Chance. Die jetzt abgeschossene Mehrwertsteuererhöhung war dort der kleinste gemeinsame Nenner.

Fazit: Eine Lösung ist nicht in Sicht. Mit Vollgas geht es in den Reformstau.

Ohne Mitte und FDP geht nichts – doch wollen die überhaupt?

Ein neuer Kompromiss ist nötig. Dafür müssten aber zwei Bedingungen erfüllt sein: Es braucht je nach Variante ein Gegengeschäft, damit eine Lösung vor dem Volk besteht. Die Erhöhung des Frauenrentenalters kam an der Urne nur dank Rentenzuschlägen durch. Und zweitens müssten FDP und Mitte an einem Strang ziehen. Entweder mit rechts oder mit links. Ziehen nicht beide Mitte-Parteien mit, ist eine Lösung schwer durchzubringen.

Mitte und FDP wollen beide mit rund 14 Prozent Wähleranteil zwei Bundesratssitze. Das ist nur gerechtfertigt, wenn sie ihre Rolle als staatstragende Parteien, als Motor für Lösungen zwischen links und rechts, wahrnehmen. Bei Krankenkassen, AHV, Lebenshaltungskosten, guten Verkehrslösungen. Doch bei all dem geht es nur bedingt vorwärts.

Und im Wahljahr dürfte sich das nicht ändern. Profilierung ist jetzt für praktisch alle Parteien wichtiger als eine Lösung. Die FDP hat mit ihrem Widerstand gegen die höhere Mehrwertsteuer das Wahljahr schon begonnen. Für höhere Ausgaben wird sie nicht zu haben sein. Unbeirrt und stur pocht sie auf das höhere Rentenalter, das sonst niemand forciert.

Die Mitte wiederum will mit einer eigenen Initiative die AHV-Plafonierung für Ehepaare abschaffen. Wiederum ein milliardenteures Abenteuer. Auch hier ist unklar, wer bezahlen soll.

Wobei es nicht ganz stimmt, dass niemand einen Preis zu zahlen hat. Richtig ist: Derzeit muss niemand ins Portemonnaie greifen. Den Preis für jede Verzögerung zahlen aber die immer weniger werdenden Jungen, denen künftig noch mehr AHV-Lasten für eine immer älter werdende Gesellschaft aufgebrummt werden.