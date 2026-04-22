Bundesrat will mehr Shopping-Sonntage erlauben

Mehr Sonntagsverkäufe in der Schweiz? Der Bundesrat will den Kantonen erlauben, bis zu zwölf verkaufsfreie Sonntage pro Jahr festzulegen. Das Verkaufspersonal könnte dann ohne Ausnahmebewilligung eingesetzt werden. Die SP kritisiert den Schritt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesrat will Sonntagsverkäufe auf zwölf Tage jährlich erweitern, Entscheidung bei Kantonen

SP kritisiert Plan als «inakzeptablen Angriff» auf Arbeitnehmerschutz

Bisher vier Sonntagsverkäufe pro Jahr, nun bis zu zwölf möglich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Céline Zahno Redaktorin Politik

In der Schweiz könnten die Ladenkassen bald öfter auch am Sonntag klingeln. Der Bundesrat hat sich an seiner Sitzung vom Mittwoch für eine Ausweitung der bewilligungsfreien Sonntagsverkäufe ausgesprochen. Statt der bisherigen vier sollen die Kantone künftig bis zu zwölf Sonntage pro Jahr festlegen können. An diesen Tagen darf das Verkaufspersonal ohne Ausnahmebewilligung beschäftigt werden.

Der Bundesrat unterstützt damit den Vorschlag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates. Der Vorschlag ging auf eine 2023 überwiesene Standesinitiative des Kantons Zürich zurück.

«Massvolle Flexibilisierung»

«Der Bundesrat erachtet den Entwurf der Kommission als massvolle Flexibilisierung», heisst es in der Mitteilung. Sie überlasse den Entscheid einer begrenzten Ausweitung der Sonntagsarbeit, wie schon heute, den Kantonen.

Die kantonale Hoheit über die Ladenöffnungszeiten sei mit diesem Entwurf in keiner Weise tangiert. Sie könnten Vor- und Nachteile von zusätzlichen Sonntagsverkäufen selbst abwägen. «Schliesslich entscheidet auch jedes Verkaufsgeschäft unter Abwägung von Mehrumsatz und Kosten selbst, ob es an den kantonal vorgesehenen Sonntagen Personal beschäftigen möchte oder nicht.»

Als Nächstes wird sich die zuständige Ständeratskommission mit der Stellungnahme des Bundesrates befassen.

«Inakzeptabler Angriff»

Kritik kommt von linker Seite: «Die SP Schweiz kritisiert diesen Entscheid scharf und wird sich mit aller Kraft gegen diesen Angriff auf die Lohnabhängigen einsetzen», teilt die Partei mit.

«Das ist ein inakzeptabler Angriff auf den Schutz der Lohnabhängigen», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (40). «Damit setzt der rechts dominierte Bundesrat den Plan der Rechten zur Schwächung des Arbeitsrechts und der Löhne fort. Mehr Sonntagsverkäufe, Aushebelung der Mindestlöhne und längere Arbeitszeiten im Homeoffice. Dagegen werden wir uns entschieden wehren.»